Xbox One | disponibile la seconda ondata di titoli della prima Xbox

Xbox One e Sea of Thieves scalano la classifica delle vendite : Secondo alcuni dati rilasciati dal gruppo NDP, Sea of Thieves è il secondo gioco più venduto di marzo, insieme a questo è in crescita anche il mercato Xbox. Game Industry I titoli di punta del mese di marzo sono stati Far Cry 5 e Sea of Thieves, coprendo una grande quota di vendita e totalizzando un alto numero di utenti. I dati forniti da NDP mostrano un calo generale delle quote, dell’11%, rispetto allo scorso anno, ma i risultati rimangono ...

PUBG su Xbox One : falliti test su Miramar - nuovo aggiornamento : Oggi doveva arrivare la mappa desertica Miramar di PUBG anche su Xbox One e Xbox One X: così non è stato, ci sono stati diversi problemi. I giocatori di PUBG su Xbox One erano molto ansiosi di provare la seconda mappa del Battle Royale sulla loro console. Le cose però sono andate male, dato che sono sorti alcuni problemi che hanno proprio impedito di proceder coi test, figurarsi un rilascio pubblico a tutti. Problemi su Xbox One per ...

Dati di vendita NPD : a marzo vince PS4 - ma Switch e Xbox One fanno comunque ottimi risultati : La nota azienda NPD ha puntualmente pubblicato i Dati di vendita di marzo relativi all'hardware, premiando come console più venduta PS4 anche se Xbox One e Nintendo Switch godono anche loro di alcuni risultati alquanto rilevanti, per la felicità di Microsoft e Nintendo.Se infatti la console ammiraglia Sony è stata la più venduta in assoluto nel mese di marzo, Neon Switch è stata la SKU (stock keeping unit) che si guadagna il primo gradino del ...

Xbox One : l'aggiornamento di aprile porta una modalità a bassa latenza - FreeSync e molto altro : Microsoft sta lanciando un nuovo aggiornamento per Xbox One, il quale sarà incentrato su un migliore supporto audio e video, riporta Theverge.Una delle implementazioni più importanti è il supporto 1440p per Xbox One S e Xbox One X, ciò consentirà ai giocatori di sfruttare al massimo i display QHD (2560 x 1440). Si tratta di una risoluzione popolare tra i giocatori PC, ma che ora mette piede anche su console. Microsoft aggiunge inoltre il ...

Microsoft annuncia l’integrazione di Discord con Xbox Live : Grazie ad una partnership tra le due società, Discord, il popolare servizio di messaggistica istantanea utilizzato dai gamer di tutto il mondo, si integrerà presto con la rete Xbox Live. L’obiettivo finale dell’integrazione è quello di connettere in modo ancora più smart e veloce gli utenti Xbox One e Windows 10. Non è certamente un segreto, infatti, che Microsoft stia puntando da circa tre anni a unire le due piattaforme attraverso ...

Xbox One si aggiorna per tutti : Microsoft rilascia ufficialmente un nuovo aggiornamento per Xbox One, scaricabile da tutti i videogiocatori, il quale introduce le funzionalità provate in anteprima dagli iscritti al Programma Preview. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Xbox One si aggiorna: Tutte le novità introdotte Di seguito le novità introdotte: Introdotta la Modalità di ...

Xbox One : avviato il roll-out pubblico di April Update : E mentre gli utenti Windows 10 attendono ancora il rilascio al pubblico di April Update (nome in codice Redstone 4), ecco che su Xbox One, dopo mesi di test nei canali preview, il roll-out parte proprio in queste ore. L’annuncio arriva direttamente da un articolo pubblicato su Xbox Wire dove la casa di Redmond tiene anche a precisare che la distribuzione di April Update è stata pianificata a scaglioni, dunque, alcuni potrebbero riceverlo ...

Red Dead Redemption è splendido in 4K su Xbox One X - analisi tecnica : Volete sapere la notizia più importante? Red Dead Redemption è ora giocabile su Xbox One X in vero 4K nativo. Prima dell'uscita del sequel, prevista per ottobre 2018, il classico per Xbox 360 è stato aggiunto alla lista sempre crescente dei giochi retrocompatibili, migliorati grazie all'emulatore per Xbox One X e con una risoluzione nativa 4K, mantenendo l'originale anti-aliasing 2x MSAA. Il fatto che il gioco si sia finalmente liberato del suo ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One : in arrivo i test per la mappa Miramar : Come molti di voi sapranno, qualche tempo fa PUBG Corp. annunciò l'arrivo della mappa desertica di PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One, Miramar.Al momento dell'annuncio, non era stata resa nota una data di disponibilità ma ora, grazie alla segnalazione dei colleghi di Eurogamer.net, apprendiamo che Miramar arriverà sul server di prova a breve, ovvero il 26 aprile.Le date di disponibilità dipendono dal territorio e, per quanto riguarda ...

Gli sviluppatori di DayZ puntano al 4K su Xbox One X e PS4 Pro : Sapevamo già che DayZ, il tanto atteso gioco di sopravvivenza multiplayer zombie, girerà in 4K e 30 fps su Xbox One X; tuttavia, sembra che questo obiettivo sarà raggiunto anche su PS4 Pro. Parlando con GamingBolt, Eugen Harton, Lead Producer di DayZ presso Bohemia Interactive ha notato che il gioco supporterà il 4K su entrambi i sistemi e che Bohemia sta anche valutando un'opzione per supportare 1080p e 60fps."Attualmente stiamo principalmente ...

Hellblade : Senua's Sacrifice a confronto su Xbox One e Xbox One X : Hellblade: Senua's Sacrifice è da poco approdato anche su Xbox One con pieno supporto a Xbox One X e, puntuale, arriva la precisa analisi di Digital Foundry che in un video ci mostra il gioco sulle due piattaforme di Microsoft.Stando alla redazione britannica, Hellblade: Senua's Sacrifice in versione Xbox One gira a una risoluzione di 1600x900, con una pulizia delle immagini non proprio perfetta anche se dal punto di vista delle performance si ...

Xbox One : Microsoft inizia i lavori per la prossima console [Rumor] : Da tempo numerose indiscrezioni riportano l’intento di Microsoft di commercializzare la sua prossima console nel 2019/2020 e non si esclude nemmeno che continuerà a fare parte della generazione attuale ovvero quella Xbox One. Sembra che i rumor divulgati negli ultimi mesi siano reali e affidabili poichè sono stati appena confermati da una notizia ufficiale apparsa in rete proprio in queste ultime ore. Sul sito web di Microsoft Carrers, ...

Xbox One : tutte le novità in arrivo con l’aggiornamento di maggio : Microsoft ha finalmente svelato, tramite un post sul blog ufficiale scritto da Bradley Rossetti, tutte le principali novità in arrivo con l’aggiornamento di maggio numerato 1805 per Xbox One. Si tratta di un major update appartenente sempre al ramo Redstone 4 e, gli utenti iscritti al programma Preview nel canale Alfa, hanno ricevuto qualche giorno fa la prima build in assoluto la quale, come di consuetudine, ha portato con sè ...

Hellblade : vediamo la comparativa tra Xbox One X e PS4 Pro : Il nuovo titolo di Ninja Theory, Hellblade: Senua's Sacrifice, è un titolo di successo dello studio e questo ha comportato il lancio anche su console, ci fa notare Gamingbolt.Il gioco è stato originariamente lanciato su PS4 e PC, mentre adesso è sbarcato anche su Xbox One e sulla nuova e potente macchina da gioco Microsoft, stiamo parlando di Xbox One X naturalmente. Sembra proprio che Ninja Theory abbia realizzato una delle migliori, se non la ...