Xbox Game Pass in sconto a 1 euro fino all’8 maggio : Microsoft ha appena avviato una nuova offerta per Xbox Game Pass, il servizio che consente ai Gamer di giocare a oltre 100 titoli Xbox One e Xbox 360. La promozione, valida da oggi fino all’8 maggio, consiste nel sottoscrivere un mese di abbonamento spendendo soltanto 1 euro anzichè i classici 9,99 per tutti coloro che attualmente non sono registrati. Si tratta indubbiamente di un ottimo periodo per usufruire dell’offerta in ...

Xbox Game Pass : rivelati gli 8 nuovi videogiochi del catalogo di maggio : Ogni mese il catalogo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass si espande, e Microsoft ha da poco rivelato quali saranno i nuovi videogiochi che a partire dall'inizio del mese potranno essere giocati gratuitamente da tutti i sottoscrittori.Tra i nuovi titoli, ben 8, spicca sicuramente State of Decay 2, l'esclusiva Microsoft in arrivo il prossimo 22 maggio 2018 che sarà aggiunta al lancio al catalogo, come successo con Sea of Thieves. Tra gli ...

Metal Gear Solid V tra i Games With Gold di maggio 2018 : tutti i giochi e le date annunciate da Xbox : Microsoft e Xbox hanno svelato anzitempo la lista dei Games With Gold di maggio 2018, fornendo la lista dei giochi che saranno disponibili gratuitamente su Xbox One e Xbox 360 durante i 30 giorni del mese prossimo. L'offerta di punta è chiaramente Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, ma anche gli altri titoli sembrano interessanti. Sembra che le offerte Xbox Games With Gold siano emerse un po 'prima del previsto, poiché Microsoft non ha ...

Below in 4K e 60fps su Xbox One X è stata una vera sfida per Capybara Games : Forse avrete avuto la possibilità di godervi i lavori dello studio indie Capybara Games. Il team di Toronto, in seguito a Critter Crunch e Super Time Force, è tornato sulle scene con Below, un action-adventure con visuale dall'alto e un'impostazione da roguelike dallo stile piuttosto ispirato, recentemente protagonista al PAX East di Boston.Mentre si potrebbe pensare che ottenere i 4K con 60fps su Xbox One X sia una passeggiata per un titolo ...

Sunset Overdrive : niente patch per Xbox One X - ma Insomniac Games ha diverse idee per un sequel : In una sessione di domande e risposte su ResetERA, il community director di Insomniac, James Stevenson, ha risposto a una grande quantità di domande degli utenti del forum, e così facendo ha rivelato alcune cose interessanti su Sunset Overdrive.Come riporta Gamingbolt, quando è stato chiesto se ci fosse la possibilità di una patch 4K in uscita nel prossimo futuro per Sunset Overdrive, per sfruttare le funzionalità aggiuntive di Xbox One X, ...

Xbox Game DVR si integrerà nell’app Foto di Windows 10 : Secondo quanto scoperto da Windows Central, Microsoft sta pianificando l’integrazione tra l’app di sistema Foto di Windows 10 e Xbox Game DVR. Nella seguente immagine, scattata in una versione preview e privata dell’app, è possibile vedere che il cloud storage di Xbox Live si posiziona accanto alle schede screenshot, immagini e OneDrive. Da lì, molto probabilmente, è possibile non solo guardare i Gameplay e le acquisizioni ...

Nuove offerte volantino Gamestop - sconti Nintendo Switch e Xbox One X fino al 25 aprile : Un mese va verso la conclusione, e un altro mese sta per cominciare come sempre all'insegna degli sconti del volantino Gamestop. Il colosso dedicato alla vendita al dettaglio di prodotti legati all'industria videoludica si presenta nuovamente all'appuntamento con i suoi acquirenti con offerte interessanti, che sapranno avvantaggiare economicamente tutti coloro che risulteranno più abili nello scovarle. Noi ovviamente abbiamo dato un'occhiata e ...

Il particolare puzzle game Gorogoa è stato annunciato per Xbox One e PS4 : A margine del trionfo alla cerimonia dei GDC Awards durante la quale è stato premiato come Best Mobile game e con l'Innovation Award, il peculiare puzzle game Gorogoa è stato appena annunciato per PS4 e Xbox One, anche se al momento non ne è stata rivelata la data d'uscita. Gorogoa era arrivato originariamente solo su PC, Switch e dispositivi mobile, e stando a quanto riporta Videogamer.com arriverà presto anche sulle console ammiraglie di ...

Epic Games : "l'ultima barriera che divide Xbox e PlayStation è destinata a cadere" : Epic Games è stato uno degli studi di sviluppo più attivi nel promuovere l'implementazione del crossplay tra PS4 e Xbox One, specialmente a riguardo di Fortnite, lo sparatutto con elementi sandbox di assoluto successo che sta polverizzando record su record.Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha recentemente concesso un'intervista a GamesIndustry ribadendo l'importanza di superare certe barriere che dividono le community di Xbox e PlayStation, ...

Giocare gratis a Sea of Thieves per due settimane? Grazie all'Xbox Game Pass si può : Giusto un paio di giorni fa è stato lanciato Sea of Thieves, un titolo che ha attirato l'attenzione di molti giocatori ma al contempo ha suscitato parecchi dubbi in merito ai contenuti proposti. Il prezzo, non proprio economico, potrebbe essere un deterrente all'acquisto, ma per fortuna esiste un modo per poterlo provare gratuitamente per due settimane e farsi un'idea.L'unica restrizione per poter sfruttare questa golosa opportunità, è quella di ...

La nuova battle royale di Darwin Project arriva su Steam in Early Access e Xbox Game Preview : Scavengers Studio ha finalmente reso disponibile Darwin Project, una peculiare battle royale con elementi survival che arriva su Steam in Early Access e su Xbox Game Preview. Come riporta VG24/7, il gioco propone un'esperienza discretamente diversa dalle classiche battle royale, data l'importanza del crafting e la possibilità di utilizzare poteri speciali se si possiede il giusto numero di risorse.Darwin Project spicca tra le altre battle royale ...

Xbox One si aggiorna per gli Insider : Arriva la condivisione del gameplay in Streaming : Arriva per gli Insider un nuovo aggiornamento su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X, il quale introduce alcune novità tra cui la possibilità di condividere il gameplay con uno spettatore dello Streaming. Xbox One: Disponibile il gameplay in Streaming Tramite l’applicazione Mixer, la quale consente di trasmettere in Streaming i propri gameplay, è possibile offrire agli spettatori, la possibilità di ...

Xbox Game Pass : approdano Rise of the Tomb Raider - Sea of ??Thieves e altri 6 giochi : Il mese di marzo sarà uno dei più allettanti per i possessori dell’abbonamento mensile o annuale di Xbox Game Pass, il nuovo servizio di Microsoft che consente di giocare a più di 100 titoli. Sono in arrivo infatti 8 nuovi giochi che si aggiungeranno presto al catalogo di Game Pass, tra cui Rise of the Tomb Raider e Sea of Thieves, l’esclusiva targata Rare che continua a ottenere voti positivi dalla critica. Ecco l’elenco ...

