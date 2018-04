Wwf | dall’Ue un passo avanti sui pesticidi | ma serve il bando totale

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) Quello fatto oggi dai Paesi membri dell’UE che hanno approvato la proposta della Commissione di introdurre il divieto di utilizzo all’aperto di 3, noti come neonicotinoidi (imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam), è un primo e importanteper la protezione delle api e degli altri impollinatori. Tuttavia la decisione di oggi riduce i rischi ma non li elimina: è necessario continuare la battaglia affinché si arrivi aldi queste sostanze. Lasciando in commercio queste molecole per le produzioni in serra, infatti, non solo non si esclude il rischio di contaminazione dell’ambiente esterno ma anche l’utilizzo illecito. È quindi urgente predisporre un sistema di controlli efficaci e prevedere sanzioni adeguate per chi non dovesse rispettare il divieto di utilizzo in campo aperto. Dopo gli esiti del rapporto pubblicato dell’EFSA (Agenzia sulla sicurezza ...