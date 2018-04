Windows Mobile | “Mi piace | funziona bene e non lo cambio!” | LA VOCE DEL POPOLO

Windows 10 Mobile - quanto mi manchi! : Purtroppo l’intero progetto che stava dietro a Windows 10 Mobile non esiste più con Microsoft che ha deciso di dismetterlo a tutti gli effetti e non solo sotto il profilo software senza più aggiornamenti importanti, ma anche e soprattutto sotto quello hardware. Tuttavia, nonostante l’abbandono di questo OS, la casa di Redmond non è certamente uscita dal settore smartphone, essendo il più redditizio e importante al mondo, ed ha ...

Windows 10 Mobile : terminate anche le ultime scorte sul Microsoft Store USA : Il 24 febbraio di quest’anno Microsoft rese nuovamente disponibili sul proprio Store online localizzato in USA tutta la propria gamma Lumia lanciata nel 2015. anche se in quell’occasione non fu rilasciato un comunicato ufficiale, era abbastanza ovvio che si trattava soltanto delle ultime scorte e non di certo di un’eventuale “resurrezione” degli smartphone by Redmond soprattutto se si conta la disastrosa situazione ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Breve comunicato per segnalarvi la disponibilità di un nuovo aggiornamento per la UWP ufficiale di Microsoft To-Do, il servizio targato Redmond utile a realizzare appunti e liste che vengono sincronizzate costantemente su tutti i dispositivi. La nuova versione, numerata 1.29.1804.18002, è stata rilasciato sia per Windows 10 che per Windows 10 Mobile e, fortunatamente, è stato accompagnato da un changelog ufficiale. Novità Sottoattività – Da ...

Microsoft Edge per iOS introduce il supporto a Windows Timeline mentre Windows 10 Mobile viene escluso : Manca davvero poco al rollout pubblico di Windows 10 Redstone 4 e Microsoft comincia a prepararsi per rendere la funzionalità Timeline supportata anche dai dispositivi Mobile. Al build 2017, Joe Belfiore, dichiarò che la feature sarebbe stata una novità rivoluzionaria e importantissima per la produttività in quanto capace di garantire un’esperienza multipiattaforma grazie alla sincronizzazione tra più dispositivi. Proseguendo su questa ...

L’app ufficiale di Instagram è nuovamente disponibile per Windows 10 Mobile : [Aggiornamento2 18/04/2018] Instagram è ritornato a tutti gli effetti disponibile per Windows 10 Mobile: [Aggiornamento1 17/04/2018] Instagram ha ricevuto nelle ultime ore un nuovo aggiornamento per Windows 10 Mobile che, sebbene non porti nessuna novità, ha reso l’app indicizzata anche dal Microsoft Store Mobile. Tuttavia resta ancora non disponibile per gli smartphone (e quindi non è possibile installarla) in quanto non compatibile con ...

L’app ufficiale di Instagram ritorna disponibile per Windows 10 Mobile : [Aggiornamento2 18/04/2018] Instagram è ritornato a tutti gli effetti disponibile per Windows 10 Mobile: [Aggiornamento1 17/04/2018] Instagram ha ricevuto nelle ultime ore un nuovo aggiornamento per Windows 10 Mobile che, sebbene non porti nessuna novità, ha reso l’app indicizzata anche dal Microsoft Store Mobile. Tuttavia resta ancora non disponibile per gli smartphone (e quindi non è possibile installarla) in quanto non compatibile con ...

Instagram rimuove la propria app per Windows 10 Mobile - come risolvere : [Aggiornamento1 17/04/2018] Instagram ha ricevuto nelle ultime ore un nuovo aggiornamento per Windows 10 Mobile che, sebbene non porti nessuna novità, ha reso l’app indicizzata anche dal Microsoft Store Mobile. Tuttavia resta ancora non disponibile per gli smartphone (e quindi non è possibile installarla) in quanto non compatibile con l’architettura ARM, non ci resta che vedere se nei prossimi giorni ci saranno novità in merito. ...

Presentato Fitbit Versa - lo smartwatch economico ispirato a Pebble compatibile anche con Windows 10 Mobile : [Aggiornamento1 16/04/2018] Le spedizioni del Fitbit Versa sono ufficialmente aperte per il mercato italiano. Articolo originale, Fibit ha annunciato questo pomeriggio Versa, il nuovo smartwatch inspirato a Pebble che va a correggere tutti i difetti dello Ionic pur costando di meno. Il Fitbit Ionic, infatti, non ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati dall’azienda che ha pensato bene di presentare, a soli sette mesi di ...

Trivago lancia la sua PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Un’altra PWA sviluppata da una multinazionale importante è stata appena rilasciata sul Microsoft Store; questa volta è il turno di Trivago, un noto servizio online che funge da motore di ricerca per gli hotel di tutto il mondo. La Progressive Web App è disponibile al download per tutte le versioni di Windows 10 e Windows 10 Mobile, anche se le notifiche e la navigazione in modalità offline sono supportati esclusivamente da Redstone 4 in ...

Anche Instagram Rimosso Dal Microsoft Store Per Windows 10 Mobile : Instagram abbandona Windows 10 Mobile: rimossa l’app ufficiale dal Microsoft Store. Addio all’applicazione ufficiale di Instagram per Windows 10 Mobile Instagram Windows 10 Mobile non più disponibile Continua l’inarrestabile declino del sistema operativo Windows 10 Mobile. Nelle scorse ore Anche l’app ufficiale di Instagram è stata rimossa dal Microsoft Store. Sono mesi, anzi anni che sostengo che Windows 10 […]

Instagram rimuove la propria app per Windows 10 Mobile - come risolvere : Insieme al rilascio di nuovo aggiornamento per Windows 10, Instagram ha provveduto in mattinata anche a rimuovere completamente la sua app ufficiale per Windows 10 Mobile. Purtroppo non è uno scherzo e mentre gli utenti PC e tablet continueranno ad essere supportati, quelli Mobile non solo non riceveranno più aggiornamenti ma non potranno più scaricarla e installarla dallo store. L’unica notizia positiva è che, almeno per il momento, ...

Windows 10 Mobile : finalmente l’Alcatel Idol 4 Pro riceve Creators Update : L’Alcatel Idol 4 Pro (o conosciuto anche come Alcatel Idol 4S) è l’ultimo smartphone con a bordo Windows 10 Mobile ad essere stato commercializzato con delle specifiche tecniche molto alte come lo Snapdragon 820 e ben 4GB di ram che, per l’OS di Redmond, sono infiniti. Nonostante non sia mai arrivato in Italia ufficialmente, il dispositivo è comunque stato venduto negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei come la Germania e ...

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.369 per Fall Creators Update : Ci siamo, il secondo martedi del mese è arrivato e, come di consuetudine, non poteva mancare l’aggiornamento cumulativo pubblico dedicato a Windows 10 Mobile Fall Creators Update. Come prevedibile, in questa nuova build numerata 15254.369, non troviamo novità ma solamente fix di bug e alcuni piccoli miglioramenti che vanno a incrementare la stabilità del sistema operativo. Changelog Provides support to control usage of Indirect Branch ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Microsoft To-Do, la “nuova” app targata Redmond utile a creare e gestire promemoria con il supporto alla sincronizzazione tra più dispositivi, si è aggiornata quest’oggi sul Microsoft Store. La nuova versione, numerata 1.28.10961.0, è disponibile al download da pochissime ore per Windows 10 e Windows 10 Mobile ed è stata, fortunatamente, accompagnata da un changelog ufficiale. Novità Ricerca migliorata – Cerchi ...