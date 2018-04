Wilder scrive a Joshua | ' 50 milioni di dollari | la mia offerta per combattere'

Blastingnews

(Di venerdì 27 aprile 2018) Cinquantadiper il nuovo combattimento del secolo. Il rilancio di Deontayper affrontare Anthony, a patto che il match per la riunificazione del titolo dei pesi massimi VIDEO si faccia negli Stati Uniti probabilmente a Las Vegas tra settembre e dicembre e che i diritti TV vengano ceduti ad un'emittente americana. Sulla 'torta' ovviamente bisogna ancora accordarsi, nell'non viene specificata la divisione della borsa, c'è comunque l'opportunita' che i ricavi aumentino in base ai proventi pubblicitari e televisivi. Inoltre entrambi i pugili non dovranno affrontare altri incontri prima del confronto diretto.è andato oltre, ha pubblicato un video su Twitter sostenendo che il rivale ha accettato l'. .@anthonyfMate! I sent this personally this time just so there’s no miscommunication. Tell @EddieHearn to let you ...