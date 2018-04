WESTWORLD - Recensione episodio 2x01 Journey Into Night

WESTWORLD 2×01 - una prémiere criptica e onirica che svela le tematiche della nuova stagione (recensione) : La resa dei conti è arrivata: in una prémiere criptica, come è, del resto, l'intera serie, Westworld 2x01 non delude le aspettative e sforna un episodio violento e confusionario. Come annunciato, il caos dilaga nel parco in una serie di scene spettacolari di sparatorie, residenti (Host) contro esseri umani, e qualche curiosità in più su Westworld. La sequenza iniziale rimanda al sogno, tema centrale nella prima stagione della serie, che continua ...