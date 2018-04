Weekend nei castelli della Loira | cosa vedere e cosa fare

Viaggio in Normandia per un invito al verde tra sculture viventi e emozioni nei Jardins d’Étretat. E in Italia Weekend a tutto parmigiano : In un piccolo villaggio per una grande esperienza. Destinazione: Étretat, a circa 25 chilometri da Le Havre (due ore di treno da Parigi), davanti a una delle scogliere più famose d'Europa, vero e proprio simbolo della Normandia, sul canale della Manica. Motivazione: l'inaugurazione dei giardini omonimi, per una performance d'arte contemporanea che vale il volo Oltralpe.Étretat è un minuscolo paesino con una spiaggia ...

Memoria al chiar di luna - nelle terre del Pignoletto : il Weekend nei dintorni di Bologna : Bologna - Un'escursione in notturna al parco di Monte Sole, grazie al chiaro di luna. Una passeggiata nelle terre del Pignoletto, e una camminata alla ricerca delle peonie in fiore e delle erbe ...

Performance e musica nei Cortili - visite guidate - Rugby nei Parchi e MuseumWeek - gli appuntamenti del Weekend a Capodimonte. : Quest'anno i musei del mondo racconteranno la capacità della cultura e dell'arte di creare integrazione e legami, al di là delle frontiere: giovedì #professionsMW , venerdì #kidsMW , sabato #natureMW ...

“Riaprite gli ombrelli”. Torna il maltempo - ma non in tutta Italia : ecco dove. Nuova perturbazione dopo il Weekend di Pasqua. Cosa ci aspetta nei prossimi giorni : Sole e temperature miti, almeno in gran parte del Paese, hanno contraddistinto la giornata di Pasquetta dopo giorni di vento e pioggia. dopo una Pasqua caratterizzata da tempo instabile, con qualche nuvolosità e precipitazioni occasionali, le previsioni di Pasquetta hanno fatto tirare un sospiro di sollievo agli amanti delle scampagnate e delle gite fuori porta. Lunedì 2 aprile si è infatti verificato un miglioramento deciso e diffuso ...

Bologna - cosa fare nel Weekend : tra i cunicoli dei Bagni di Mario o nei palazzi aperti dal Fai - le prime visite di primavera : Alla Feltrinelli di piazza Ravegnana domenica, dalle 11, si presenta «Bella, io sono così!». Un divertente racconto in doppia lingua , italiano e spagnolo, per presentare ai più piccoli Strega, la ...

Musica - storia - scienza e divertimento : un Weekend nei musei di Genova : Genova - Sarà un week end al profumo di basilico, con il Campionato Mondiale di Pesto al mortaio, ma anche di storia, scienza, cultura, divertimento, iniziative per bambini e famiglie e tanta Musica per tutti i gusti: dalle romanze dal Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini all'elettronic live set e visual di ...

Poste : utili +13% - 10mila assunzioni e novità su Amazon. "Consegne anche nei Weekend" : assunzioni in vista per Poste Italiane. Il piano al 2022 prevede l'assunzione di 10mila persone da qui ai prossimi cinque anni, dopo l'uscita di circa 15mila persone con una...

