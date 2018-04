Wall Street | apertura in rialzo | Nasdaq vola | +1% | con Amazon da record

Borsa - quasi 28 miliardi di profitti Bottino dei Faang a Wall Street Google batte tutti. E Facebook... : I Faang di Wall Street coninuano a correre. In questi giorni di trimestrali, alcune tra le maggiori società tecnologiche americane hanno chiarito una cosa: non sono ancora disposte a rallentare. Le difficoltà delle ultime settimane sono state cancellate dai numer Segui su affaritaliani.it

Amazon batte le stime e vola a Wall Street. Facebook chiude a +9% : Amazon continua a sorprendere in positivo e Wall Street festeggia. Nel primo trimestre dell’anno gli utili sono stati pari a 51,04 miliardi di dollari, contro i 49,78 miliardi previsti...

Pioggia di acquisti a Wall Street : Scambi in rialzo a Wall Street , dopo il finale positivo messo a segno la vigilia . Nella seduta odierna si distingue il settore tech , grazie ai risultati incoraggianti di Facebook e AMD che hanno ...

Borsa previsioni maggio 2018 : vendere azioni conviene ma occhio a Wall Street : Da uno studio comparativo tra la bors Usa e gli altri mercati, emerge una discrepanza storica molto pronunciata tra la performance media degli Stati Uniti e quella del resto del mondo negli ultimi 30 ...

Wall Street ostaggio dei tassi : I bond a 2 anni rendono più della media dei dividendi e spingono a vendere azioni. E poi ci sono gli Etn Due «Note» tengono in scacco Wall Street. Mentre prosegue la galoppata dei rendimenti dei ...

Wall Street incerta in avvio. Focus su stagione trimestrali - attesa per Facebook e Amazon : In assenza di riscontri macro di rilievo, è la stagione delle trimestrali a rimanere in primo piano: attese soprattutto per i numeri di alcune big del mondo tech, tra cui Facebook, Amazon e Microsoft.

Opening Bell stonata per Wall Street : Partenza in frenata per la borsa di Wall Street come preannunciato dall'andamento negativo evidenziato dai futures statunitensi seguendo la performance ribassista della vigilia quando gli indici S&P ...

T-Bond - così la soglia del 3% pesa su Wall Street : Il rendimento dei titoli di Stato Usa decennali sfiora il 3%. Il timore di alcuni (che considerano questa soglia un punto di svolta) è che i Treasury ora attirino capitali in uscita da Wall Street. Mito o realtà? Ecco perché?un fondo di verità c’è...

Wall Street chiude in calo - DJ -1 - 74% : 23.42 Wall Street recupera nel finale ma chiude comunque in netto calo, col Dow Jones che perde l'1,74% a 24.024,13 punti. In calo anche il Nasdaq,che cede l'1,70% a 7.007,35 punti e lo S&P500 a -1,34% a 2.634,56 punti. Sul fronte dei cambi, al termine delle contrattazioni a Wall Street, l'euro viene scambiato a 1,2234 dollari.

Ombre sul bilancio di Alphabet. Titolo crolla a Wall Street : Teleborsa, - Il boom di utili non basta ad Alphabet. I titoli della parent company di Google stanno crollando al Nasdaq di Wall Street con una discesa del 4,3% all'indomani della pubblicazione del ...

I rendimenti dei T-bond sfiorano il 3%. E Wall Street va in rosso : Gli investitori tornano a vendere i titoli di Stato americani dopo una breve tregua, spedendo in rosso Wall Street. I rendimenti dei Treasury decennali si sono portati al 2,99% dopo aver toccato in ...

Wall Street ignora timori legati ai rendimenti Usa sopra la 'linea di Maginot' : Tutti segnali che confermano il fatto che l'economia si trova in un buono stato di forma. A livello settoriale e di singoli titoli, si segnalano i risultati positivi di Verizon e Caterpillar e l'...