Volley | per le azzurre di Mazzanti tre amichevoli con il Giappone

Volley - Nations League 2018 : attesa per la nuova Italia - domani le convocazioni. Quali azzurri saranno in lista? Corsa verso il Mondiale : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, è pronto per diramare le sue prime convocazioni stagionali: domani uscirà la prima lista per la Nations League, il torneo che sostituisce la World League. Si preannuncia un gruppo di 26-28 atleti (ma ne sapremo di più tra poche ore) in vista del collegiale che scatterà il 5 maggio (l’eventuale gara5 di Finale Scudetto si giocherà il giorno successivo, poi Civitanova e Perugia ...

Volley - Matteo Piano si deve operare al tendine d’Achille. Addio Mondiali per il centrale - atteso un lungo stop : Matteo Piano si dovrà operare al tendine d’Achille. Il centrale di Asti, reduce da una discreta stagione a Milano, è atteso da un nuovo intervento chirurgico che sicuramente lo terrà fuori a lungo: quasi certamente non lo vedremo ai Mondiali casalinghi e all’Italia mancherà una pedina importanza che negli ultimi anni era sempre stato titolare in Nazionale. Questo il suo lungo post commovente postato su Instagram con la bella storia ...

Volley : Superlega - la Lube vince in rimonta e pareggia i conti con Perugia : IL TABELLINO- CUCINE Lube CIVITANOVA - SIR SAFETY CONAD Perugia 3-2 , 22-25, 24-26, 25-17, 25-23, 15-11, CUCINE Lube CIVITANOVA: Christenson 4, Juantorena 16, Candellaro 1, Sokolov 24, Sander 5, ...

LIVE Volley - Finale Scudetto 2018 : Civitanova-Perugia - gara2 in DIRETTA. 3-2 - pazzesca vittoria della Lube in rimonta! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, gara2 della Finale Scudetto di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ...

Volley - Finale Scudetto 2018 : rimonta antologica di Civitanova! Perugia si arrende 3-2 - serie tricolore in parità : Civitanova ha davvero sette vite, è infinita e non molla mai nemmeno quando la situazione è critica e sembra irrecuperabile. I Campioni d’Italia hanno sconfitto Perugia per 3-2 (22-25; 24-26; 25-17; 25-23; 15-11) nella gara2 della Finale Scudetto di Volley maschile e sono riusciti a pareggiare la serie proprio quando i Block Devils sembravano lanciati verso il successo che avrebbe ipotecato il tricolore. Prima sotto 2-0 nel conto set e poi ...

LIVE Volley - Finale Scudetto 2018 : Civitanova-Perugia - gara2 in DIRETTA. 1-2 - la Lube cerca la rimonta : Ha semplicemente ammonito verbalmente capitan Stankovic: 'Non accetto certi episodi in una Finale Scudetto vista in tutto il mondo'. PAZZESCO! Juantorena va oltre la rete per litigare con ...

Volley : A1 Femminile - Conegliano sbanca Novara ma perde Folie : Ho lavorato tanto e con tutta l'umiltà del mondo penso che a questi livelli posso starci '. IL TABELLINO- IGOR GORGONZOLA Novara - IMOCO Volley Conegliano 0-3 , 12-25 19-25 19-25, IGOR GORGONZOLA ...

LIVE Volley - Finale Scudetto 2018 : Novara-Conegliano - gara3 in DIRETTA. Battaglia decisiva al PalaIgor - le Pantere per l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, gara3 della Finale Scudetto di Volley femminile. Al PalaIgor andrà in scena una partita decisiva per la serie tricolore: vincere oggi significherebbe compiere un passo importante verso la conquista del tricolore. Le Campionesse d’Italia, sostenute dal proprio caloroso pubblico, cercheranno una nuova vittoria dopo il netto 3-0 della scorsa settimane mentre le Pantere punteranno ...

Volley - Finale Scudetto 2018 : Civitanova-Perugia - gara2 oggi. Data - programma - orario d'inizio e tv : come seguire la partita : La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MERCOLEDI' 25 APRILE: 19.30 Cucine Lube Civitanova vs Sir Safety ...