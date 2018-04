Volley | Nations League 2018 | la prima lista dell’Italia Gli azzurri convocati | tornano

Volley - Nations League 2018 : attesa per la nuova Italia - domani le convocazioni. Quali azzurri saranno in lista? Corsa verso il Mondiale : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, è pronto per diramare le sue prime convocazioni stagionali: domani uscirà la prima lista per la Nations League, il torneo che sostituisce la World League. Si preannuncia un gruppo di 26-28 atleti (ma ne sapremo di più tra poche ore) in vista del collegiale che scatterà il 5 maggio (l’eventuale gara5 di Finale Scudetto si giocherà il giorno successivo, poi Civitanova e Perugia ...

Volley - Chicco Blengini : “Italia - stai serena : c’è futuro. Difficile gestire la Nations League - al top ai Mondiali” : Chicco Blengini è ormai prossimo a diramare le convocazioni per la Nations League, il torneo che sostituisce la World Leaue e che scatterà il prossimo 25 maggio. Il CT della Nazionale Italiana di Volley maschile sta guardando con interesse la Finale Scudetto e nel frattempo ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Sono tanti gli italiani che stanno giocando la serie per il tricolore: “Se ci sono tanti giocatori italiani ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per il collegiale. Assenti le big di Novara e Conegliano : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha indetto un collegiale di preparazione in vista della Nations League, competizione che sostituisce il Grand Prix. Le azzurre si raduneranno il 22 aprile al Centro Pavesi di Milano. Tra le 20 ragazze selezionate non ci sono ovviamente le giocatrici di Novara e Conegliano, impegnate nella Finale Scudetto: Paola Egonu, Anna Nicoletti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Raphaela ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia riparte con la certezza Egonu - un gruppo solido e qualche novità. Analisi convocazioni : Non ci sono particolari novità o grossi ribaltoni tra le convocazioni di Davide Mazzanti che oggi ha svelato la prima lista di giocatrici per la Nations League, nuova competizione che rimpiazza il Grand Prix. Il gruppo si è delineato, tra queste 26 giocatrici ci saranno le 21 che a tutti gli effetti verranno chiamate in causa per le 15 partite in programma (più eventuale Final Six) e, salvo incidenti di percorso o innesti dell’ultimo ...

Volley : Volleyball Nations League Mazzanti ha diramato iil listone di 26 atlete : ROMA- Il Commissario Tecnico della nazionale femminile Davide Mazzanti ha reso noto il "listone" di ventisei atlete convocate in vista della prossima Volleyball Nations League. Fra le prescelte non ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia. La prima lista di Mazzanti : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha comunicato la prima lista di giocatrici per la Nations League, competizione che rimpiazza il vecchio Grand Prix. Il gruppo di 26 atlete verrà ridotto a 21 il prossimo 5 maggio. Non ci sono particolari sorprese con tutte le annunciate titolari chiamate in causa: ballottaggio in cabina di regia tra Alessia Orro e Ofelia Malinov, Paola Egonu opposto titolare, Cristina Chirichella ...

Volley femminile - le convocate dell’Italia per le partite estive : rosa di 28 azzurre verso Nations League e Mondiali : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha svelato la rosa con la quale parteciperà alle competizioni estive tra cui spiccano la Nations League (cinque turni di partite, dal 15 maggio al 14 giugno con possibile Final Six dal 27 giugno al 1° luglio) e i Mondiali in Giappone (30 settembre – 21 ottobre). Il coach marchigiano ha selezionato una lista allargata di 28 atlete che saranno divise in due gruppi: Nazionale ...

Volley - definite le amichevoli dell’Italia! Tutto il calendario - le date e il programma : che sfide prima di Nations League e Mondiali : La stagione delle Nazionali sta per iniziare. L’Italia maschile sarà impegnata prima nelle varie tappe della neonata Nations League e poi nel Mondiale casalingo a settembre. prima dei due appuntamenti più importanti si giocheranno diverse amichevoli. Il calendario dei test match è stato ufficializzato. VENERDI’ 18 MAGGIO: Italia vs Australia (a Reggio Calabria) SABATO 19 MAGGIO: Italia vs Australia (a Catania) VENERDI’ 3 ...

Volleyball Nations League 2018 : a Eboli la conferenza stampa di presentazione

Volley : la Final Six della Volleyball Nations League Femminile a Nanchino : Nanchino , CINA, - Sarà l'ex capitale cinese Nanchino, che ha già ospitato lo scorso anno la Final Six del World Grand Prix , ad ospitare la fase Finale della Volleyball Nations League Femminile , il ...

Volley - Nations League 2018 : l'Italia giocherà a Modena e a Eboli. Il calendario completo : tutte le partite degli azzurri - date e programma : tutte le partite saranno in DIRETTA LIVE scritta su OASport e in diretta streaming sul canale YouTube della FIVB, in attesa di sapere se è prevista la diretta tv sui canali Rai. MASCHILE: 25-27 ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia giocherà a Modena e a Eboli. Il calendario completo : tutte le partite degli azzurri - date e programma : Mancano tre mesi all’esordio delle Nazionali di Volley: a fine maggio, infatti, gli azzurri inizieranno la propria avventura nella Nations League, la nuova competizione itinerante che sostituirà la World League e il Grand Prix. Ogni squadra giocherà 15 partite (contro quindici avversarie diverse) spalmate su cinque weekend, le migliori sei della classifica generale accederanno alla Final Six che assegnerà il titolo. L’Italia proverà ...