Volley | Luca Vettori fuori dalla Nazionale | l’Italia rinuncia a sorpresa all’opposto La

(Di venerdì 27 aprile 2018)è la notizia del giorno per quanto riguarda l’universo del. L’opposto è stato aesclusorosa dei 26 giocatori per la Nations League e, salvo stupefacenti sorprese nei prossimi mesi, saràanche dai Mondiali casalinghi. La stagione del 27enne (ha spento ieri le candeline, il compleanno non è purtroppo stato dei migliori) è stata davvero sottotono, ha indossato la casacca di Trento per la prima volta dopo le stagioni a Modena e non è mai riuscito a inserirsi al meglio nel contesto: la Diatec ha sofferto tanto le sue carenza e ci ha messo una stagione intera per cercare di appianarle come visto durante la semifinale scudetto persa 3-2 contro Perugia. Il Vetto si è acceso soltanto a tratti, poche fiammate in mezzo a tante ombre che hanno costretto coach Lorenzetti a preferirgli il carneade estone Teppan in alcune ...