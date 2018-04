Vodafone | multa da oltre 4 milioni di euro per pubblicità ingannevole

Vodafone - multa Antitrust 4 - 6 milioni per pubblicità ingannevole : Roma, 27 apr. , askanews, multa da 4,6 milioni per Vodafone Italia da parte dell'Antitrust per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica. L'authority ha sanzionato la compagnia telefonica 'per una ...

Vodafone : da Antitrust multa da 4 - 6 mln per pubblicità ingannevole : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – Dall’Antitrust arriva una multa da 4,6 milioni di euro a Vodafone Italia per una pratica commerciale scorretta. Nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot televisivi), Vodafone, si legge nella nota dell’Autorità, a fronte del ricorso a claim volti ad enfatizzare il raggiungimento delle massime ...

Vodafone : da Antitrust multa da 4 - 6 mln per pubblicità ingannevole (2) : (AdnKronos) – In conseguenza di tale condotta omissiva e ingannevole, il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo ‘fibra’, rileva l’Authority, “non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano, in concreto, l’offerta. L’assenza di un’informazione chiara sulle caratteristiche e la qualità del servizio pubblicizzato impedisce, dunque, al ...

Antitrust : multa di 4 - 6 milioni a Vodafone per gli spot sulla fibra : La compagnia è stata sanzionata per la sua campagna pubblicitaria sulla fibra ottica dove sarebbero state “omesse” informazioni da dare ai consumatori

Antitrust - multa di 4 - 6 mln a Vodafone : 18.15 L'Antitrust ha sanzionato per 4,6 mln di euro Vodafone Italia per una pratica commerciale scorretta. Secondo l'Authority, nelle campagne pubblicitarie inerenti l'offerta commerciale di connettività in fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot televisivi), Vodafone ha omesso informare immediatamente e adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata e le relative ...

Vodafone/ Dal Garante stop a telemarketing selvaggio. Multa in arrivo come per Tim? : Vodafone, il Garante per la Privacy interviene sul telemarketing selvaggio portato avanti dalla compagnia telefonica. Non è da escludere una Multa come nel caso di Tim(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 13:10:00 GMT)