Infortunato - Vitor Hugo salta il Napoli : ANSA, - FIRENZE, 27 APR - Tegola sulla Fiorentina in vista della partita con il Napoli, in programma domenica al Franchi: l'infortunio riportato ieri dal difensore Vitor Hugo nel corso della ...

Infortunio Vitor Hugo - pessime notizie in casa Fiorentina : Infortunio Vitor Hugo, pessime notizie in casa Fiorentina – ACF Fiorentina comunica che il calciatore Vitor Hugo, nel corso della partita d’allenamento di ieri, ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni. L'articolo Infortunio Vitor Hugo, pessime notizie in casa Fiorentina sembra essere il primo su CalcioWeb.

Fiorentina - Vitor Hugo : 'Ora siamo molto più uniti - stasera importante' : Vitor Hugo , difensore della Fiorentina , ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della partita contro la Lazio . Queste le sue dichiarazioni: ' Dopo la morte di Astori è cambiato tutto. Oggi siamo una squadra più compatta, siamo tutti più vicini l'uno all'altro . ...

Fiorentina - Vitor Hugo dopo il gol : “non ero felice…” : Omaggio da brividi per il difensore Davide Astori nella gara di campionato tra Fiorentina e Benevento, successo per 1-0 per la squadra di Stefano Pioli grazie alla rete di Vitor Hugo. Il difensore ai microfoni di GloboEsporte svela le sensazioni: “È stata una giornata difficile per tutti – ha detto Vitor Hugo -. Abbiamo passato una settimana molto triste. Per la prima volta in vita mia non ero felice per aver segnato e vinto, forse ...

Fiorentina - Pezzella : 'Non ero pronto per giocare. Vitor Hugo? Astori l'ha portato su e ha fatto gol' : Il difensore della Fiorentina , German Pezzella , è intervenuto a Sky Sport : 'È stata una settimana difficile per noi. Io non ero pronto per giocare dopo quello che è successo ma era meglio scendere in campo per andare avanti. Sono sicuro che Davide voleva che ...

Fiorentina - Benassi : 'Astori ha saltato insieme a Vitor Hugo' : Parola di Marco Benassi, visibilmente emozionato su Sky Sport a fine gara. Ha ricordato il capitano a modo suo: "È stata una giornata difficilissima, come lo è stata del resto tutta la settimana: ...

Serie A - 28^ giornata : Fiorentina-Benevento 1-0 - decide Vitor Hugo nella memoria di Davide Astori : Nel ricordo e nel segno di Davide Astori, il capitano morto la scorsa settimana. La Fiorentina ha sconfitto il Benevento per 1-0 nel lunch match della 28^ giornata di Serie A e sale al nono posto in classifica mentre i campani rimangono ultimi e sempre più indirizzati verso la retrocessione. A decidere la partita è stato Vitor Hugo che ha segnato alle ore 13.00, il numero di maglia di Astori a cui la tifoseria ha dedicato una coreografia ...