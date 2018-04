Vigili del Fuoco pronti allo sciopero | ' Carenza di personale e mezzi | soccorso in

Usa - esplosione in una raffineria : i Vigili del fuoco : «Almeno 20 morti» : C'è stata una forte esplosione nella raffineria della cittadina di Superior nel Wisconsin. I testimoni raccontano che dalla Husky Energy refinery si è levato un boato fortissimo,...

Frosinone - cavallo e cavaliere finiscono in un dirupo : salvati dai Vigili del fuoco : Frosinone, cavallo e cavaliere finiscono in un dirupo: salvati dai vigili del fuoco I due stanno bene: nessuna lesione per l’uomo, mentre l’animale ha riportato qualche ferita Continua a leggere

STM in calo dopo l'exploit della Vigilia : Teleborsa, - STMicroelectronics si muove al ribasso a Piazza Affari , dopo l'exploit della vigilia in cui il leader globale nei semiconduttori ha presentato i risultati finanziari per il primo ...

STM in calo dopo l'exploit della Vigilia : STMicroelectronics si muove al ribasso a Piazza Affari , dopo l'exploit della vigilia in cui il leader globale nei semiconduttori ha presentato i risultati finanziari per il primo trimestre. Il ...

Frosinone - cavallo e cavaliere finiscono in un dirupo : salvati dai Vigili del fuoco : Era uscito per una passeggiata in sella al suo cavallo approfittando della giornata di festa del 25 aprile. Il sentiero scelto però era troppo impervio ed è così che un uomo di 35 anni e il suo ...

Bimba chiude la mamma in una stanza Devono intervenire i Vigili del fuoco : Probabilmente non si è nemmeno accorta: una Bimba di due anni e mezzo ha chiuso la mamma in una delle stanze dell’appartamento dove vivono, a Val Brembilla.CliccaE così, porta di ingresso chiusa dall’interno e con ancora le chiavi nella serratura (e quindi inaccessibile al papà arrivato a casa), e mamma temporaneamente bloccata tra la stanza e il terrazzino, sono stati i vigili del fuoco a intervenire prontamente per salvare la giovane chiusa in ...

Terremoto Molise : ricognizioni dei Vigili del Fuoco - nessuna criticità : A seguito di una prima ricognizione effettuata dai Vigili del Fuoco non risultano criticità dovute al Terremoto magnitudo 4.2 verificatosi in Molise alle 11:48 né a Termoli né nei paesi interessati dal sisma. Un elicottero dei Vigili del Fuoco sta sorvolando anche il grande bacino artificiale di Guardialfiera. L’invaso è uno dei più grandi del centro Italia, e fornisce acqua a tutto il basso Molise. L'articolo Terremoto Molise: ...

Maurizio Martina 'sciacallo Pd' : la visita sulla tomba alla Vigilia del voto - massacrato : Già di per sé Maurizio Martina non è che trasmetta questa grande allegria: il reggente del Pd, il segretario monoespressione, ex ministro dell' Agricoltura con scarsa fortuna e ora vessillo di un ...

Formula 1 2018 - GP Baku. Numeri e curiosità della F1 alla Vigilia del Gran Premio : Cinque piloti in 24 punti, non succedeva da cinque anni nel mondiale di Formula1. La Ferrari è uscita dal temuto GP di Cina con Vettel in testa al mondiale piloti, mentre sul fronte costruttori la ...

Incendi sterpaglie a Dogliani e Cuneo : interventi di AIB e Vigili del Fuoco : Temperature alte, caldo ed ecco che torna il rischio degli Incendi sterpaglie e boschivi in provincia di Cuneo. Nella giornata di oggi , 23 aprile, si segnalano due interventi per spegnere altrettanti ...

Veneto : accordo tra Vigili del fuoco e Protezione civile (2) : (AdnKronos) - La Regione, attraverso l’Assessorato all’Ambiente e Protezione civile, e la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco definiranno, d’intesa, programmi operativi annuali per l’attuazione delle diverse tipologie di attività previste dalla convenzione-quadro firmata oggi. Insieme alle line

Veneto : accordo tra Vigili del fuoco e Protezione civile : Venezia, 23 apr. (AdnKronos) - L’assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin ha sottoscritto oggi con il prefetto di Venezia Carlo Boffi e con l’ing. Fabio Dattilo, Comandante Interregionale dei Vigili del fuoco, una convenzione di collaborazione quinquennale tra il corpo nazionale

Fumo e fiamme nell'ospedale : pazienti evacuati dai Vigili del fuoco : Incendio lunedì mattina alla Multimedica di Sesto San Giovanni. Il rogo - stando a quanto finora riferito dalla...

Terni - gita in canoa sul Nera per una famiglia : intervengono i Vigili del fuoco : Terni Brutta avventura per una famiglia lungo il fiume Nera. I vigili del fuoco sono intervenuti per ricercare una coppia di genitore/figlio che con due canoe erano sul fiume e di cui si erano perse ...