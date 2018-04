Video Selfie del Selfie di Francesco Gabbani | un omaggio ai fan prima del #GabbaLive18

Malati di selfie : genitori si fotografano e il passeggino col bimbo cade in mare Video : Prigionieri dei selfie. Non solo tribù di giovani e giovanissimi, ma anche genitori, madri e padri che si distraggono a costo di mettere a repentaglio la vita dei loro figli per fotografarsi con uno sfondo suggestivo e aggiornare il profilo social [Video]con una nuova posa. Se le stagioni non sono più quelle di una volta, anche l'attenzione verso i figli difetta fino ad arrivare a limiti di sicurezza estremi. Un padre e una madre a #Porto ...

Neonato rischia di morire a causa di un selfie Video : Ci troviamo a #Lecce, dove un piccolo Neonato ha rischiato di perdere la vita a causa della distrazione dei propri genitori. Il lungomare di Porto Cesareo è divenuto così scenario e testimone di un avvenimento che mette in evidenza uno dei temi maggiormente affrontati negli ultimi anni: la pericolosita' della tecnologia. Una scena che, purtroppo, accomuna molti paesi e molti giovani, ma che sembra far rientrare nella propria cerchia anche coloro ...

Turista italiano fa un selfie a New York : fermato e interrogato dall'FBI Video : Una vacanza che si è trasformata in un'esperienza davvero assurda. Un Turista italiano è andato per qualche giorno in vacanza durante i giorni natalizi e si è fatto un semplice selfie a New York, esattamente davanti al Metropolitan Museum. La cosa davvero assurda è stata che poche settimane dopo il ragazzo si è trovato davanti la porta di casa, in Sardegna, degli agenti dell'#FBI americano, che lo stavano cercando per interrogarlo. A quanto pare ...

A Rigopiano tra selfie e tragiche condivisioni - è incetta di macabri souvenir Video : Ognuno sceglie di fare del suo tempo quel che può, e anche quel che di meglio crede. Quando ci si trova nelle condizioni di poter destinare le ore libere allo svago e alle proprie passioni, difficile poter anche lontanamente immaginare come più di una trentina di persone, nel giorno di Pasquetta, abbiano speso il loro tra le macerie dell'Hotel #Rigopiano, crollato sotto la neve a Farindola, dove morirono 29 persone, il 18 gennaio del ...

MCS : Eva Henger e il selfie con Francesco - i dettagli dell'ospitata TV Video : Ebbene sì. Gli ormai ex-naufraghi ed acerrimi nemici, #Francesco Monte ed Eva Henger, sono stati immortalati in un selfie, scattato sul palco del talk-show made in Italy più to dal grande pubblico, il '#Maurizio Costanzo Show'. Francesco Monte ricevera' le scuse da Eva Henger o viceversa? Le ultimissime sul canna-gate A diverse ore dalla messa in onda della nona puntata de L'#Isola Dei Famosi 2018, sembra che non si parli d'altro. Nel corso ...

Mara Venier asfalta Eva e Francesco dopo il selfie da Maurizio Costanzo Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sull'Isola dei Famosi, [Video] il reality di Canale 5, che ha appena visto l'eliminazione di Marco Ferri. Le ultime novita' ci svelano che #Mara Venier ha letteralmente asfaltato Francesco Monte e Eva Henger dopo la loro presunta riappacificazione. Francesco Monte e Eva Henger hanno fatto pace? Le novita' sull'Isola dei Famosi [Video]svelano che l'ospitata di Francesco Monte al Maurizio Costanzo ...

Xiaomi Mi Mix 2S ecco il Video che conferma la piccola tacca della camera selfie : Un recente video mostra come effettivamente lo Xiaomi Mi Mix 2S abbia bordi ultra sottili con solo una piccola tacca dedicata alla camera selfie posizionata in alto a destra.Rumors passati e anche alcuna immagine render evidenziavano che il prossimo smartphone top di gamma di Xiaomi, il MI Mix 2S avrebbe una caratteristica molto interessante: bordi superiori estremamente sottili.Questo perché dalle immagini si evidenziava solamente una piccola ...