Video Arsenal-Atletico Madrid 1-1 | highlights e gol della partita Europa League

Video Gol Arsenal-Atletico Madrid 1-1 : Highlights e Tabellino Europa League 26-04-2018 : Griezmann risponde a Lacazette. Arsenal-Atletico Madrid 1-1, Lacazette, Griezmann, Gara di Andata della Semifinale di Europa League 26 Aprile 2018 Il primo round tra Arsenal e Atletico Madrid, giocatosi all’Emirates Stadium, si conclude sull’1-1 grazie alle reti di Lacazette prima e Griezmann poi. LE SCELTE – Gunners con Ozil e Welbeck alle spalle di Lacazette unica punta nel 4-3-2-1; Colchoneros con Griezmann e Gameiro a ...

Pronostici Europa League : Arsenal - Atletico e Marsiglia - Salisburgo Video : Dopo aver vissuto a pieno le emozioni della Champions League, è tempo di fare dei Pronostici anche sulle due semifinali di #Europa League, #Arsenal-Atletico e Marsiglia-Salisburgo. Due partite che si preannunciano davvero spettacolari. Siamo arrivati anche qui ormai alle battute conclusive del torneo, dove purtroppo non c'è nemmeno una squadra italiana. La Lazio, che sembrava vicina alle semifinali, è stata poi incredibilmente rimontata dal ...

