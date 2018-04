Via ai festeggiamenti | in arrivo anche Cristina D' Avena con i Gem Boy e 100% Vittorio

Al Via a Modica i festeggiamenti in onore di San Giorgio : festeggiamenti al via oggi, lunedì la festa liturgica e domenica prossima il clou delle celebrazioni in onore del Santo Patrono della città

Al Via i festeggiamenti per celebrare 60anni di attività ininterrotta del Rex - il cinema più "vecchio" di Padova : In questi ultimi mesi il Rex ha anche innovato la propria struttura e la propria dotazione tecnologica , luci per spettacoli, audio qualificato, monitor informativi agli ingressi, biglietteria online,...