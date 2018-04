Vettel | La pole sta in me

Gp Cina - Vettel non polemizza : 'In gara può accadere' : ... 'Credo che non ci sia molto da aggiungere rispetto a quello che avete già visto ha detto a fine gara a Sky Sport Sono le gare, sono cose che possono …

F1 Gp della Cina - la griglia di partenza : pole position di Vettel Video : E' di Sebastian #Vettel la pole position del Gp [Video] della Cina di #f1. Il tedesco partira' davanti a tutti nella griglia di partenza di questo terzo appuntamento del mondiale e si conferma come il candidato numero uno per la vittoria. Ancora una volta le Ferrari hanno confermato di essere le migliori vetture del momento, riuscendo a sfornare dei tempi straordinari. Netto il divario con le Mercedes, che sulla pista cinese è apparsa un po' in ...

Cina : prima fila Ferrari con pole record di Vettel : Qualifiche combattute fino all’ultimo quelle del GP di Cina, con Sebastian Vettel che con un colpo di reni ha strappato la pole al compagno di squadra Kimi Raikkonen per meno di un decimo, 0,087s per l’esattezza, con un tempo di 1:31.095 che è il nuovo record della pista, quando ormai sembrava che i giochi fossero […] L'articolo Cina: prima fila Ferrari con pole record di Vettel sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Diretta Formula 1 Gp Cina 2018/ Qualifiche : Vettel in pole position - la Ferrari può vincere 'contro' la storia : Diretta Formula 1, F1 streaming video Sky, Qualifiche e FP3 live, Gp Cina 2018 Shanghai: pole position, cronaca e tempi delle due sessioni.

Diretta Formula 1 Gp Cina 2018/ Qualifiche : Vettel in pole position - la Ferrari può vincere "contro" la storia : Diretta Formula 1 F1 Qualifiche e FP3 live Gp Cina 2018 Shanghai: la cronaca e i tempi delle due sessioni in programma sul circuito cinese (oggi sabato 13 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 21:38:00 GMT)

DIRETTA FORMULA 1 GP CINA 2018/ Qualifiche : Vettel in pole position - ma Hamilton resta in agguato : DIRETTA FORMULA 1, F1 streaming video Sky, Qualifiche e FP3 live, Gp CINA 2018 Shanghai: pole position, cronaca e tempi delle due sessioni.

Ferrari spettacolo in Cina : Vettel in pole - Raikkonen 2°. Hamilton in difficoltà [GALLERY] : 1/77 ...

Vettel superstar - pole position in Cina : Vettel superstar, pole position in Cina Giro record per il tedesco della Ferrari, che piazza anche Raikkonen in prima fila. Solo quarto Hamilton Continua a leggere

Formula 1 - Gp Cina : prima fila alla Ferrari. Vettel in pole - secondo Raikkonen. Dietro le Mercedes con Bottas e Hamilton : Gran premio a tinte rosse, quello di Shanghai. All’ultimo giro delle qualifiche Sebastian Vettel strappa la 52esima pole position della sua carriera. Segue il compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Come in Bahrain, la Ferrari conquista la prima fila. E grazie al pilota tedesco segna un nuovo traguardo: il Cavallino non partiva dal primo posto in Cina dal 2004, quando a guidare la Rossa c’era Rubens Barrichello. Alle spalle delle ...

Diretta Formula 1 Gp Cina 2018/ Qualifiche - pole position a Vettel - 2° Raikkonen : Seb esulta - 'pam pam pam!' : Diretta Formula 1, F1 streaming video Sky, Qualifiche e FP3 live, Gp Cina 2018 Shanghai: pole position, cronaca e tempi delle due sessioni.

Vettel si gode la pole : 'Macchina fantastica'. Raikkonen : 'Punto a vincere' : Continua a stupire e a stupirsi Sebastian Vettel che, nelle qualifiche del Gp della Cina, ha conquistato la pole davanti al compagno Kimi Raikkonen. Ma soprattutto davanti alle Mercedes: "E' stato un ...

GP Cina F1 2018 - griglia di partenza : Vettel in pole - Raikkonen 2° - Hamilton in difficoltà : GP Cina F1 2018: è di Sebastian Vettel la pole che mancava alla Ferrari dalla prima edizione del gran premio cinese (allora fu Barrichello a partire davanti a tutti). Il tedesco ferma il tempo in 1:31.095, precedendo di un soffio il compagno di scuderia Raikkonen +0.087. Al terzo posto in griglia troviamo Bottas (Mercedes) +0.530, che fa meglio del compagno Hamilton +0.580, parso ancora in difficoltà sul circuito di Shanghai.GP Cina F1 2018 | ...

Gp Cina - Vettel : 'Sapevo di poter fare la pole' : Roma, 14 apr. , askanews, Seconda pole consecutiva per Sebastian Vettel che, dopo Al Sakhir, in Bahrain, partirà anche a Shanghai dalla prima piazzola che vale la pole position. Un ultimo settore ...

DIRETTA FORMULA 1 GP CINA 2018/ Qualifiche live : Vettel-Raikkonen - pole e prima fila! Hamilton in crisi : DIRETTA FORMULA 1 F1 Qualifiche e FP3 live Gp CINA 2018 Shanghai: la cronaca e i tempi delle due sessioni in programma sul circuito cinese (oggi sabato 13 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 10:25:00 GMT)