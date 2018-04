Vertice storico tra le due Coree | Kim Jong-un | «Oggi inizia una nuova storia»

Storico Vertice tra le Coree : il test della verità per Kim in 7 domande : Appuntamento cruciale questa notte tra i due presidenti, il primo dal 2007, in vista dell’ancora più Storico summit tra Kim e il presidente Usa Donald Trump, che dovrebbe tenersi agli inizi di giugno. Dal trattato di pace al programma nucleare, tutti gli interrogativi sul tavolo...

Kim attraverserà il confine a piedi - accompagnato dalla sorella. Tutti i dettagli dello storico Vertice con Moon : Il leader nordcoreano Kim Jong-un attraverserà la linea di demarcazione militare che separa le due Coree domani mattina alle 9.30 (le 2.30 del mattino in Italia), per partecipare, dieci minuti dopo, alle 9.40, a una cerimonia ufficiale di benvenuto. Ad aspettarlo, sulla linea di demarcazione militare a Panmunjom, ci sarà il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in. Kim attraverserà il confine a piedi e Moon saluterà ...

Kim JONG-UN a Donald Trump, "incontriamoci": segnali di disgelo tra Corea del Nord e Stati Uniti d'America? Il presidente americano: "a breve annuncio importante"

Vertice tra le due Coree - storico incontro tra Kim e Moon a fine aprile : sospesi i test nucleari : Tra i temi sul tavolo l'allentamento delle tensioni militari nella penisola e il rafforzamento del dialogo tra Pyongyang e Stati Uniti