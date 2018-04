Verso il 2019 | omaggio a Peggy Guggenheim

BOOM! Sanremo 2019 Verso il Baglioni bis - con Hunziker e Favino : Claudio Baglioni, Michelle Hunziker, Pierfrancesco Favino “Bene, bravi, bis“. In Rai sembrano avere le idee chiare per il Festival di Sanremo 2019. L’obiettivo è quello di ripetere il successo del 2018 quando Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino hanno conquistato quasi 11 milioni di italiani in media (pari al 52.27% di share) nelle cinque serate. E chi meglio dello stesso trio, avranno pensato, potrà ...

Verso la Champions League 2018/2019 : pari Milan e Roma - vince la Juventus : Con la 32^ giornata in archivio e pensando già al turno infrasettimanale, in questo weekend hanno deluso le squadre lottatrici per il quarto posto, riservato alla qualificazione ai gironi della prossima edizione della Uefa Champions League. Alle 15 il Milan ha giocato in casa contro il Napoli ed ha pareggiato 0-0 in un match piuttosto equilibrato tra le due parti. Gattuso, privo del capitano Leonardo Bonucci (a causa della squalifica per somma ...

Porsche Verso l'elettrico con il debutto in Formula E nel 2019 : "E' proprio grazie allo sviluppo di questo propulsore che saremo in grado di confrontarci in pista con molti dei maggiori costruttori automobilistici al mondo." 4 Foto 4 Il regolamento della Formula ...

LIVE Calcio femminile - Moldavia-Italia in DIRETTA : 0-0. Le formazioni ufficiali : azzurre - serve la goleada Verso i Mondiali 2019 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Moldavia-Italia di Calcio femminile. Oggi, alle ore 12.00 italiane (le 13.00 locali) la Nazionale scenderà in campo sul rettangolo di gioco del Stadionul CPSM di Vadul lui Voda nel quinto match delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. La formazione di Milena Bertolini, in vetta la raggruppamento 6 a punteggio pieno, va in cerca dei tre punti e dei gol in questa trasferta moldava. Il ...

Verso Matera Basilicata 2019 : Giornata europea del Vicinato : La Fondazione Matera Basilicata 2019 lancia un invito, rivolto ai rappresentanti di progetti di comunità, a partecipare alla Giornata europea

Petrolio spinto Verso 70 dollari al barile da ipotesi stretta 2019 : Roma, 23 mar. , askanews, barile di Petrolio in prossimità dei 70 dollari dopo che l'Arabia Saudita ha ventilato la possibilità di un proseguimento anche nel 2019 alle manovre congiunte Opec-Russia ...

I progetti di Tiziano Ferro per il 2018 e il 2019 - Verso il nuovo album di inediti : Quali sono i progetti di Tiziano Ferro per il 2018 e il 2019? Dopo il tour negli stadi e la versione urban/acoustic dell'album Il mestiere della vita, era già chiaro che l'artista di Latina si sarebbe dedicato alla sua nuova musica prendendosi un piccolo periodo di pausa dalle scene. I progetti di Tiziano Ferro per il 2018 e il 2019 riguardano la fase creativa, il lavoro in studio di registrazione che porterà alla pubblicazione di un nuovo ...