Verissimo | Rupert Everett | ‘Cameron Diaz un giorno o l’altro farà il suo ritorno al

tvzap.kataweb

(Di venerdì 27 aprile 2018) Da buon attore britannico quando parla degli Stati Uniti non ha peli sulla lingua: “Hollywood è un posto troppo stressante per gli attori”. Cosìsi confida a, nella puntata in onda sabato 28 aprile alle 16 su Canale 5., continua l'avventura a Napoli sulle orme di Oscar Wilde diospite aA Silvia Toffanin l’attore confida. “Ti senti sempre che sei o in una lista di quelli che stanno avendo successo o nell’altra, di quelli che ne stanno riscuotendo meno. E’ molto angosciante”. E proprio ricordando uno dei suoi successi hollywoodiani più grandi, il film ‘Il matrimonio del mio migliore amico’, al fianco di a Julia Roberts e Cameron, parlando di quest’ultima e del suo ritiro dalle ...