Verissimo | Giovanni Allevi confessa di soffrire d’ansia

Giovanni Allevi a Verissimo : “W l’ansia. Chi non va in ansia non ha nulla da dire” : Giovanni Allevi, musicista e compositore di fama internazionale, ospite del salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, sabato 28 aprile 2018, ha parlato dei suoi attacchi di panico e di come riesca a conviverci. Giovanni Allevi e L’ansia Proprio a proposito dell’ansia afferma: Pensavo di aver supero questo problema, ma in un viaggio in piena notte da Trieste a Milano ho avuto un nuovo attacco di panico. Il fatto è che il Dio ...

Gf - Chicca a Verissimo : "Io e Giovanni siamo in crisi" : Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono una delle coppie nate nella casa del Grande Fratello . Da quando i due si sono conosciuti nel corso della 13esima edizione del reality show, non si sono mai ...

Chicca e Giovanni crisi - la Rocco dopo le lacrime a Verissimo : “Cuore pieno d’amore” : Chicca e Giovanni crisi, la Rocco torna a parlare dopo il pianto a Verissimo: “Cuore pieno d’amore” Chicca e Giovanni del Grande Fratello stanno vivendo un periodo sentimentale molto difficile e delicato. A confessarlo è stata la stessa Francesca Rocco, ospite ieri a Verissimo. Innanzi a Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime per […] L'articolo Chicca e Giovanni crisi, la Rocco dopo le lacrime a Verissimo: ...

Grande Fratello - Francesca Rocco a Verissimo : "In crisi con Giovanni. Stanca di questo momento della mia vita" : Francesca Rocco, nota anche con il soprannome Chicca ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello, è stata intervistata da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo andata in onda ieri, sabato 24 marzo 2018, su Canale 5.Francesca Rocco, durante la sua esperienza nella Casa, ha conosciuto il suo compagno Giovanni Masiero da cui ha avuto la figlia Ginevra. Francesca ha ammesso che, con Giovanni, è in corso un periodo di crisi. Con ...

Francesca Rocco in lacrime a Verissimo : 'Io e Giovanni siamo in crisi' : Per i fan resteranno sempre Chicca e Giovanni, una coppia televisiva che ha coronato il suo sogno d'amore e ha messo al mondo una splendida bambina, Ginevra. Francesca Rocco però non si sente più se ...

FRANCESCA ROCCO E GIOVANNI MASIERO SI SONO LASCIATI?/ "Non so se l'amore basterà" : lacrime a Verissimo : FRANCESCA ROCCO e Gianni MASIERO si SONO LASCIATI? L'ex gieffini a Verissimo racconta la crisi in atto col compagno e padre di sua figlia di 9 mesi, Ginevra.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 20:30:00 GMT)

Francesca Rocco in lacrime a Verissimo : 'Io e Giovanni siamo in crisi' : Per i fan resteranno sempre Chicca e Giovanni, una coppia televisiva che ha coronato il suo sogno d'amore e ha messo al mondo una splendida bambina, Ginevra. Francesca Rocco però non si sente più se stessa e in lacrime nel salotto di Verissimo ha raccontato la crisi che sta vivendo insieme al suo compagno. 'Non voglio ...

Grande Fratello - Chicca e Giovanni a Verissimo : ‘Siamo in crisi’ : Sono una delle coppie figlie del Grande Fratello. Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono conosciuti nella casa durante la 13esima edizione e da allora non si sono mai lasciati. Il matrimonio nell’aprile 2016 e poi una figlia, Gineva, la loro primogenita nata il 24 maggio del 2017. Vicini nella gioia come nel dolore come durante il lutto che ha colpito Giovanni a ottobre. Ma adesso lei, Chicca, si trova di fronte a Silvia Toffanin nella ...

Chicca e Giovanni in crisi : la Rocco scoppia a piangere a Verissimo : Chicca e Giovanni si sono lasciati? La coppia in crisi, la confessione della Rocco a Verissimo Periodo difficile per Chicca e Giovanni del Grande Fratello: i due sono in crisi. A rivelarlo è stata Francesca Rocco a Verissimo, dove non è riuscita a trattenere le lacrime. Afflitta e turbata, l’ex gieffina ha confidato a Silvia […] L'articolo Chicca e Giovanni in crisi: la Rocco scoppia a piangere a Verissimo proviene da Gossip e Tv.

Francesca Rocco a Verissimo : "Io e Giovanni siamo in crisi" : Su Leggo.it gli aggiornamenti di Verissimo Per i fan resteranno sempre Chicca e Giovanni, una coppia televisiva che ha coronato il suo sogno d'amore e ha messo al mondo una splendida bambina,...

L’Eterno di Giovanni Caccamo a Verissimo tra Franco Battiato e la forza delle canzoni (video) : Giovanni Caccamo a Verissimo ci riporta indietro nel tempo, fino all'esordio sul palco dello Zecchino d'Oro. Le difficoltà per emergere sono state tante, ma l'incontro con Franco Battiato è stato per lui provvidenziale. L'artista siciliano è produttore del suo primo singolo, dopo che Giovanni Caccamo è stato scelto per l'apertura dei concerti di Battiato. L'arrivo sul palco dell'Ariston è stato sancito dalla vittoria nelle Nuove Proposte, ...

Giovanni Caccamo/ "Hanno cercato di farmi cambiare cognome - ma io lo mantengo per mio padre" (Verissimo) : Il cantante siciliano, Giovanni Caccamo, è ospite nella puntata di Verissimo per parlare del suo nuovo album Eterno. Spazio anche alla vita privata e alla sfera sentimentale. (Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 17:50:00 GMT)