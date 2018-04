Venezia | tornelli per deviare i turisti nel Ponte del Primo Maggio Accesso blindato

Venezia - tornelli per deviare turisti : ANSA, - Venezia, 27 APR - Sono stati installati oggi pomeriggio a Venezia i primi tornelli in metallo che serviranno da questo week end per fermare e deviare i turisti nel caso di eccessivo afflusso. ...

Venezia - installati i tornelli per fermare e deviare i turisti in caso di pienone : Sono stati installati a Venezia i primi tornelli in metallo che, a partire da questo weekend, serviranno per fermare e deviare i turisti in caso di eccessivo afflusso. Uno è stato posizionato vicino ...

Venezia - installati i tornelli per deviare i turisti. 'Attivi per il Ponte del 1° maggio' : I primi tornelli in metallo che serviranno da questo week end per fermare e deviare i turisti nel caso di eccessivo afflusso sono stati installati oggi pomeriggio a Venezia . I tornelli - uno vicino ...

Venezia - installati i tornelli per deviare i turisti. «Attivi per il Ponte del 1° maggio» : I primi tornelli in metallo che serviranno da questo week end per fermare e deviare i turisti nel caso di eccessivo afflusso sono stati installati oggi pomeriggio a Venezia. I tornelli - uno...

Venezia - tornelli per deviare i turisti : 19.45 I primi tornelli di metallo sono stati istallati a Venezia. Serviranno da questo week end per fermare e deviare i turisti nel caso di eccessivo afflusso per il fine settimana del Primo maggio. In base all'ordinanza del sindaco sarà la polizia municipale a decidere quando scatterà il blocco. I tornelli, uno vicino al Ponte di Calatrava, l'altro all'imbocco di Lista di Spagna, daranno sempre il via libera ai residenti. Si chiuderanno ...