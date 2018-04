Venezia | accesso blindato dai tornelli La protesta | «Come a Belfast»

Venezia - un pilone crolla per il vento e blocca l’accesso alla città : Venezia, un pilone crolla per il vento e blocca l’accesso alla città Venezia, un pilone crolla per il vento e blocca l’accesso alla città Continua a leggere L'articolo Venezia, un pilone crolla per il vento e blocca l’accesso alla città sembra essere il primo su NewsGo.

Venezia - un pilone crolla per il vento e blocca l’accesso alla città : Venezia, un pilone crolla per il vento e blocca l’accesso alla città Venezia, un pilone crolla per il vento e blocca l’accesso alla città Continua a leggere L'articolo Venezia, un pilone crolla per il vento e blocca l’accesso alla città sembra essere il primo su NewsGo.

Venezia - pilone crolla per il vento e blocca l'accesso alla città : Lavori in corso - I vigili del fuoco stanno operando per liberare il ponte della Libertà a Venezia all'altezza del pilone 70, per la caduta della struttura metallica della segnaletica stradale, ...

Venezia - crolla pilone sul Ponte della Libertà. Bloccato l’accesso alla città Video|Foto : Forse a causa del vento, uno dei sostegni dei cartelli stradali ha ceduto e si è abbattuto sulla carreggiata. Senza per fortuna causare vittime

Venezia - crolla pilone sul Ponte della Libertà. Bloccato l’accesso alla città - Immagini : Forse a causa del vento, uno dei sostegni dei cartelli stradali ha ceduto e si è abbattuto sulla carreggiata. Senza per fortuna causare vittime

Venezia - CROLLA PILONE SU PONTE DELLA LIBERTÀ/ Ultime notizie : bus sfiorato - accesso bloccato in città : VENEZIA, tragedia sfiorata: CROLLA PILONE sul PONTE DELLA LIBERTÀ. Traffico bloccato da e verso Mestre: palo DELLA segnaletica caduto ha sfiorato un autobus e le auto. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 14:20:00 GMT)

Crolla pilone sul Ponte della Libertà : bloccato l’accesso a Venezia : Un traliccio della segnaletica stradale è Crollato sul Ponte della Libertà questa mattina, 25 febbraio, a Venezia pochi minuti dopo le 11. Il capoluogo lagunare è quindi raggiungibile via terra solo utilizzando il treno, fermo anche il tram....

Venezia - crolla un pilone sul ponte della Libertà : bloccato l'accesso alla città : Il forte vento questa mattina ha divento un pilone della segnaletica stradale su ponte della Libertà a Venezia. L'intera struttura è finita lungo la carreggiata, bloccando il traffico in direzione della città...

Venezia - crolla pilone su Ponte della Libertà : accesso città bloccato : Venezia, crolla pilone su Ponte della Libertà: accesso città bloccato L'incidente a causa del forte vento. Nessun mezzo o persone sono rimasti coinvolti. Occorreranno diverse ore prima che l'intero sistema di collegamenti possa tornare a regime Parole chiave: ...

Crolla pilone su ponte - bloccato accesso a Venezia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Crolla pilone - bloccato accesso a Venezia : ANSA, - Venezia, 25 FEB - Un pilone è Crollato, per il forte vento, sul Ponte della Libertà, la strada d'accesso a Venezia, bloccando il traffico in entrambe le direzioni. Nessun mezzo o persone sono ...

Crolla pilone - bloccato accesso a Venezia : Un pilone è Crollato, per il forte vento, sul Ponte della Libertà , la strada d'accesso a Venezia, bloccando il traffico in entrambe le direzioni. Nessun mezzo o persone sono rimasti coinvolti. Nel crollo, il pilone ha tranciato la linea elettrica del tram, rendendo così inservibile la linea. L'incidente si è verificato sulla corsia che da Mestre porta a Venezia ma il traliccio ha occupato anche parte dell'altra ...