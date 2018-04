Valery | il bimbo di Chernobyl adottato da chi lo ospitò

vanityfair

(Di venerdì 27 aprile 2018) Anche prima che lo stabilisse il giudice, Valentina ed Ezio erano già la mamma e il papà di. Si erano conosciuti nel 1997, in uno dei viaggi estivi in Italia programmati per i bambini bielorussi dopo l’incidente nucleare di, il 26 aprile 1986. La Fondazione Aiutiamoli a vivere, di cui Ezio e Valentina, oggi 69 e 64 anni, facevano parte, organizzava vacanze di poche settimane nella Valle del Chiese, in Trentino., allora, aveva 11 anni: era nato proprio l’anno della catastrofe. Non aveva mai conosciuto il padre, la sua mamma era morta e lui aveva vissuto in strada, con piccoli espedienti, prima di finire in orfanotrofio. A Ezio, commercialista, e a sua moglie Valentina, avevano detto di «provare a raddrizzarlo un po’, diciamo così, perché era un bambino difficile. Tantissimi piccoli come lui arrivavano con un bagaglio di violenze fisiche, con ricordi di genitori ...