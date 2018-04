Usare Samsung Pay e Paypal per pagare

Galaxy S6 come Usare Samsung Pay con il telefono : Scaricare installare Samsung Pay sul cellulare Android Samsung Galaxy S6 per pagare nei negozi e supermercati senza tirare fuori dalla borsa o dal portafoglio la carta di credito.

Samsung Pay sbarca in Italia - con quali carte funzionerà e dove si potrà Usare : Samsung vuole farti lasciare a casa il portafoglio e lancia in Italia Samsung Pay, l’app per fare acquisti e pagare dallo smartphone. Rispetto alle altre app per i pagamenti mobile, la grande novità del colosso coreano è la compatibilità con tutti i pos: non solo quelli di nuova generazione che funzionano attraverso la tecnologia NFC (quella delle carte contactless, per intendersi), ma anche con quelli più vecchi, allargando così la ...