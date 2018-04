Usa | Trump annuncia | ' Potrei andare a Gerusalemme per apertura ambasciata'

Dazi - Iran - GerUsalemme. Trump liquida "Frau Angela" : tre ore alla Casa Bianca - zero risultati : Die Welt, l'ammiraglia conservatrice del gruppo Springer, era stata facile profeta, titolando: "Fasto per Macron, una fredda alzata di spalle per Merkel". Così è stato. Il giornale tedesco aveva messo le mani avanti annotando che "la breve visita della cancelliera prevede un sobrio incontro di lavoro nel quale ci si limiterà a discutere lo stretto necessario, l'atmosfera sarà caratterizzata da una sorta di ...

Usa - Merkel alla Casa Bianca : 'La politica di Trump ha aperto nuove possiblità' : E ancora: l a politica di Donald Trump verso la Corea del Nord ha 'aperto nuove possibilità'. Lo ha detto la Merkel. È necessario, ha aggiunto la cancelliera, continuare a vigilare sul regime di ...

Mondiali 2026 - Trump : «Vergogna se ci fosse pressione contro la proposta Usa» : Il presidente degli Stati Uniti d'America lancia il proprio monito via Twitter, auspicando che nessuno faccia pressione contro la candidatura Usa. L'articolo Mondiali 2026, Trump: «Vergogna se ci fosse pressione contro la proposta Usa» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora : Macron a Congresso Usa - distanza con Trump su accordo con Iran - 26 aprile - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora del 26 aprile: Macron al Congresso Usa tra distanze e accordi con Trump. accordo con nucleari Iran in crisi.

Usa : bufera sul medico di Trump - ubriaco distrusse auto blu

Usa : il legale di Trump invoca quinto emendamento in caso pornostar

MACRON-TRUMP - PIÙ VICINO ACCORDO SU NUCLEARE IRAN?/ Discorso al Congresso Usa : “la via è il multilateralismo” : Macron e Trump, ACCORDO sul NUCLEARE iraniano? Continua il dialogo tra Francia e Usa sull'intesa, ma Teheran avverte: "Se l'intesa verrà annullata, ci sfileremo"(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Usa - bocciato per la terza volta il programma di Trump sull'immigrazione : Il programma che Trump vuole abolire è il DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Voluto dall'allora presidente Barack Obama, ha l'obiettivo di proteggere dalle espulsioni gli immigrati irregolari che erano entrati negli Stati Uniti quando erano bambini

Usa : Melania protagonista a cena Stato. Trump - grazie

Usa - Trump-Macron su Iran e Siria. E Melania è la first lady perfetta : Fatta eccezione per un paio di botta e risposta iniziali, infatti, Trump viene incalzato in continuazione più su questioni di politica interna che non su Francia, Iran e Siria. Mentre i titoli su ...

Nucleare Iran - Macron in Usa da Trump : “Possibile lavorare a un nuovo accordo” : “Voglio un nuovo accordo con fondamenta solide”. Nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Emmanuel Macron, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è tornato a ribadire la propria volontà di non rinnovare l’intesa sul Nucleare Iraniano stretta nel 2015 da Barack Obama. Se Teheran minaccerà gli Usa in qualche modo, ha ribadito il tycoon, pagherà un prezzo come pochi Paesi hanno pagato. La risposta Iraniana è ...

Vertice Usa-Francia - la conferenza stampa in diretta di Trump e Macron : Il presidente Usa Donald Trump riceve a Washington il presidente francese Emmanuel Macron. Al termine della visita di Stato, faccia a faccia nello Studio Ovale e la conferenza stampa congiunta