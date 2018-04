Usa | Merkel alla Casa Bianca | ' La politica di Trump ha aperto nuove possiblità'

SIRIA - ATTESA TRUMP PER ATTACCARE ASSAD/ May-Usa - “impedire armi chimiche”. Gentiloni-Merkel ‘con’ la Russia : SIRIA, l'ATTESA di TRUMP prima di ATTACCARE ASSAD: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Gentiloni e Merkel "con" la Russia, "no interventi armati"(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:18:00 GMT)

Siria - Macron : Assad ha Usato armi chimiche - abbiamo le prove. Merkel : raid? Non partecipiamo : «abbiamo la prova che la settimana scorsa sono state utilizzate armi chimiche in Siria da parte del regime»: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato in diretta...

E Gentiloni governa la crisi in Siria. Colloquio con Merkel : le basi Usa in Italia non serviranno a bombardare Assad : Mentre al Colle anche il secondo giro di consultazioni con i partiti non dà frutti maturi, a Palazzo Chigi il premier del governo degli 'affari correnti' Paolo Gentiloni si ritrova a governare la più grossa crisi internazionale sulla Siria degli ultimi tempi. Ed è oggettivamente rafforzato dal fatto che i colloqui di Sergio Mattarella con i leader politici ancora non promettono fumate bianche. Oggi il capo del governo ha ...

Siria - Macron : Assad ha Usato armi chimiche - abbiamo le prove. Merkel : raid? Non partecipiamo : «abbiamo la prova che la settimana scorsa sono state utilizzate armi chimiche in Siria da parte del regime»: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato in diretta...

Siria - Macron : Assad ha Usato armi chimiche - abbiamo le prove. Merkel : raid? Non partecipiamo : «abbiamo la prova che la settimana scorsa sono state utilizzate armi chimiche in Siria da parte del regime»: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato in diretta...

Merkel a Trump - Ue e Usa dialoghino su politica commerciale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Dazi - Merkel : 'L'Ue risponda unita alle minacce degli Usa' : Di fronte alla "crisi del multilateralismo" e alla minaccia dei Dazi doganali statunitensi, la risposta migliore è "un atteggiamento unitario da parte dell'Europa". Lo ha dichiarato la cancelliera ...

Dazi : ira dell'Europa e della Cina. Angela Merkel : dialogo con gli Usa necessario : 'Questo è protezionismo attacca la ministra tedesca dell'Economia, Brigitte Zypries che urta contro partner stretti come Ue e Germania e limita il commercio libero'. 'Stiamo saldamente dalla parte ...

Merkel : 'Su dazi Ue dialoghi con Usa e Cina' : Il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, ha detto che la reazione "può essere soltanto collettiva al livello europeo se vogliamo che sia efficace". "Una guerra commerciale tra Usa e resto del mondo ...

Merkel - dazi - Ue dialoghi con Usa e Cina : Il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, ha detto che la reazione "può essere soltanto collettiva al livello europeo se vogliamo che sia efficace". "Una guerra commerciale tra Usa e resto del mondo ...