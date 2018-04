USA | in salita costo del lavoro del primo trimestre

SiracUSA - scontro tra due auto alla Salita dell'Ambra : diversi feriti : Ci sono diversi feriti per un incidente avvenuto questa sera verso le 20 a Siracusa. Due auto si sono scontrate alla Salita dell'Ambra, nella curva che porta in via Necropoli Grotticelle. Scattato l'...

Forex - dollaro in salita dopo dato PIL USA : Teleborsa, - dollaro in apprezzamento nei confronti delle principali controparti galvanizzato dal dato migliore delle attese sul PIL statunitense. Nell'ultimo trimestre del 2017, l'economia americana ha registrato una accelerazione al 2,9% oltre le aspettative , +2,7%, e contro il +2,5% previsto in precedenza. Un contesto che potrebbe concedere alla Federal Reserve di adottare ...

