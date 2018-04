USA | fiducia consumatori aprile rivista al rialzo

Edilizia USA - lieve calo della fiducia dei costruttori : Scende la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB. Ad aprile il dato è sceso a 69 punti dai 70 del mese precedente. Il dato è inferiore alle attese del mercato che erano per ...

USA : fiducia consumatori in calo ad aprile - pesa politica Trump sui dazi : Milano, 13 par. (AdnKronos) – La fiducia dei consumatori negli Stati Uniti è in deciso calo, ad aprile, rispetto al mese precedente. L’indice dell’università del Michigan scende a 97,8 punti dopo i 100,6 punti di marzo. Le attese degli analisti stimavano una crescita a 101,4 punti, in linee con l’andamento dei mesi precedenti, che ha subito quindi una drastica battuta d’arresto. “Ad ogni modo – scrivono ...