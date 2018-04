Un' ora in più | è il nuovo singolo della cantautrice romana Claudia La Bella

Di Francesco : “Roma smarrita e impaurita - serve più coraggio” : “Siamo un po’ smarriti, impauriti, ed è una cosa che non deve accadere perché stiamo facendo qualcosa di straordinario in questo momento, perlomeno una semifinale di Champions. Dobbiamo essere più spigliati e più coraggiosi, anche in determinati duelli”. Eusebio Di Francesco scuote la sua Roma dopo il pesante k.o. con il Liverpool in Champions e alla vigilia della sfida di campionato con il Chievo. Una partita che per il ...

“ora lei è più ricco di William e Harry”. L’assurda storia dell’uomo più fortunato d’Inghilterra. In un solo giorno - ecco i suoi averi moltiplicarsi fino a superare il patrimonio della famiglia reale. Come c’è riuscito? Leggete (e invidiatelo pure) : Giorni di grande fibrillazione in tutto il Regno Unito, con la famiglia reale che mai Come in questo periodo occupa quotidianamente le prime pagine dei giornali. Harry sta per convolare infatti a nozze con la sua Meghan, attrice e modella pronta a entrare ufficialmente a Buckingham Palace dopo aver conquistato con la sua innegabile simpatia il cuore della gran parte dei futuri sudditi. William e Kate, nel frattempo, hanno dato alla luce ...

Sky Cinema - l'offerta da oggi ancora più ricca : 5 canali Premium in HD senza costi aggiuntivi : In virtù del duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset annunciato lo scorso 30 marzo, da oggi i 5 canali di Cinema finora disponibili solo su Mediaset Premium sono visibili, senza costi ...

Asilo Merlini - Curzi : 'Non c'è più una suora come direttrice. Violate le volontà testamentarie' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " " L'Asilo Merlini non ha più una suora come direttrice ". L'accusa arriva da Marco Curzi che, sull'argomento, presenterà una mozione in occasione del consiglio comunale del ...

Lavoratori "anziani" : più formazione continua : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Gemelline perse nel bosco e salvate dal cane - la mamma : 'Gli attimi più brutti della mia vita - devo ancora riprendermi' : "Hanno aperto il cancello per fare una gara di corsa, ma alla fine hanno vinto tutte e due perché sono tornate a casa sane e salve". Queste le parole di Sara, mamma di Eli e Adele , le due Gemelline ...

Facebook vola : migliorano i conti più delle attese : Teleborsa, - Su di giri a Wall Street il titolo Facebook , +9,39%, , dopo i conti in salita che per ora non sembrano aver risentito dello scandalo datagate scoppiato a metà marzo. Il social network ...

Piero Chiambretti : "Vorrei lavorare di più - non mi piace stare in tribuna" : Piero Chiambretti, fermo dal 24 novembre, domani sera tornerà nella seconda serata di Canale 5 con la quarta edizione di Matrix Chiambretti. "In questo mondo se stai via due mesi ti danno già sulla via del tramonto", ha dichiarato a Maria Elena Barnabi su Il Messaggero. "I palinsesti oggi sono come i flipper. Dopo novembre, dovevo ripartire a febbraio, poi a marzo, e infine tra Politiche, Regionali e altro, adesso. Peccato perché in tv ...

Migliorano le condizioni di Napolitano - medici : “Oltre le più ottimistiche previsioni” : Il recupero post operatorio del presidente Emerito Giorgio Napolitano «sta procedendo al di là delle più ottimistiche previsioni». Lo ha affermato il professor Francesco Musumeci. Le «funzioni d’organo - ha detto - sono in via di normalizzazione, ha iniziato la fisioterapia con partecipazione attiva. In considerazione della complessità dell’interve...

Arriva la seconda stagione di The Handmaid's Tale - e - purtroppo - è ancora più attuale della prima : Di tutte le serie tv , e sono davvero tante, in cui possiamo imbatterci oggi, The Handmaid's Tale è senza dubbio la più complessa. Non parliamo della trama, ma del suo messaggio: se la prima stagione ...

Euroflora : “Meraviglia nei Parchi” : qual è il giardino più bello? | : L’obiettivo del concorso è promuovere idee innovative, ma realizzabili e applicabili nella costruzione di giardini privati, spazi pubblici condivisi, terrazze, orti e giardini produttivi

MICHELLE HUNZIKER E AURora RAMAZZOTTI/ Vuoi scommettere? "La mia scommessa più grande l'ho già vinta" : MICHELLE HUNZIKER e AURORA RAMAZZOTTI condurranno "Vuoi scommettere?", nuovo programma di Canale 5. Il rapporto tra madre e figlia raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:42:00 GMT)

Astronomia : pronto il più grande catalogo di stelle mai ottenuto finora - “dalla missione Gaia risultati straordinari” : E’ stato realizzato il più grande catalogo di stelle mai ottenuto finora: comprende immagini e colori di quasi due miliardi di stelle e oltre 14.000 asteroidi mai visti finora. Il risultato si deve al satellite Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e al quale l’Italia partecipa con Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Agenzia Spaziale Italiana (Asi): è stato presentato oggi a Berlino, nella mostra internazionale ...