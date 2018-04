Una delle strade più pericolose al mondo è inondata d’acqua Il video dalla jeep in

Manutezione delle strade da Nord a Sud - Una "mission impossibile"? : Ho rischiato di investire due persone. Una coppia di ragazzi, probabilmente stranieri. Ero in moto, poco dopo le 21, buio pesto e non sapevo che sulla Cristoforo Colombo, la strada che va dalle Terme di Caracalla fino al mare di Ostia, all'altezza dell'Eur ci sono delle ben nascoste vestigia di strisce pedonali. Li ho visti, mano nella mano, all'ultimo secondo, ho scartato senza cadere, li ho evitati. Mi sono fermato per scusarmi. Nonostante lo ...

“Una come me…”. Antonella Clerici - è un addio ‘al veleno’. Dopo le parole al miele delle settimane scorse - nell’ultima puntata de La prova del cuoco la conduttrice si toglie qualche sassolino dalle scarpe. A ‘qualcUna’ saranno fischiate le orecchie… : ”Io e l’azienda stiamo parlando. Ci conosciamo da molti anni e stiamo ragionando su che cosa sia meglio per me e che cosa sia meglio per la rete. Detto questo, francamente non mi immagino lontana da qui. In Rai sto bene e non vedo motivi per andare via”. Così qualche tempo fa parlava Antonella Clerici. parole al miele che ora sembra diventato improvvisamente appiccicoso e fastidioso. Sì perché ieri è andata in onda la ...

La "fortUna" delle giovani famiglie assegnatarie degli alloggi e la "fortUna del sindaco Morra : E' opportuno dirlo anche perchè in campagna elettorale qualcuno, forse non di questo mondo, spudoratamente diceva "ma cosa hanno fatto Ventola e la sua amministrazione per Canosa?". Così è successo ...

Una vittoria contro le minacce dei complottisti delle “scie chimiche” : L'ha ottenuta con un processo la giornalista scientifica Silvia Bencivelli, insultata e minacciata per anni per avere smontato una strampalata e diffusa teoria del complotto The post Una vittoria contro le minacce dei complottisti delle “scie chimiche” appeared first on Il Post.

Da Hong Kong in Maremma per visitare il Parco delle Colline Metallifere : 'Gettate le basi per Una collaborazione' : ... soprattutto nel modo di intendere la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, la didattica, il turismo sostenibile e molti altri aspetti legati al mondo dei geoparchi Unesco. Il Lions ...

Rimborso canone Rai - 'è Una truffa!'/ L'Agenzia delle Entrate avvisa : cestinare mail senza aprirle : Rimborso canone Rai, 'è una truffa!': l'allarme lanciato dalL'Agenzia delle Entrate. Truffa online attraverso la pratica del phishing: importante non

L’acidosi è Una delle cause della fibromialgia : diagnosi e rimedi : L’acidosi, ovvero la diminuzione del pH della matrice cellulare, è stata classificata come probabile causa di questa patologia che causa forti dolori e della quale ancora non si sono ben definite le cause che la scatenano. Leggete...

Rimborso canone Rai - "è Una truffa!"/ L'Agenzia delle Entrate avvisa : cestinare mail senza aprirle : Rimborso canone Rai, "è una truffa!": l'allarme lanciato dalL'Agenzia delle Entrate. Truffa online attraverso la pratica del phishing: importante non aprire le mail cestinandole direttamente(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 19:43:00 GMT)

Ambiente. Arriva il 1° Ravenna Water Blitz : Una giornata dedicata al monitoraggio delle acque dolci : Scopo dei progetti di Citizen Science è aprire la scienza ai cittadini, stimolarne la partecipazione attiva e la presa di responsabilità rispetto alle tematiche ambientali. Nello specifico, l'...

Guasto a Una delle dieci cabine primarie : è blackout per mezza Torino : Alla base ci sarebbe un Guasto a una delle dieci cabine primarie, destinate a convertire l’energia elettrica da alta a

GF : Mariana Falace - le foto choc. La biondissima 23enne è Una delle più belle di questa edizione. Qualcuno - però - ha il sospetto che si sia concessa qualche ritocchino. È davvero rifatta? Ecco cosa “spunta” dal suo passato. Mamma mia : Bella, bellissima, appena entrata nella casa del Grande Fratello 15, Mariana Falace, la modella 23enne di Castellammare di Stabia, ha fatto sussultare i concorrenti. Perché è davvero tanta roba. Bionda, meravigliosa, consapevole della sua beltà, odia che le persone pensino di lei che sia la classica bella senza cervello. Perché odia i giudizi affrettati. Laureata in economia aziendale, ha lavorato come modella per varie pubblicità, ha fatto ...

Cambiare il regime delle nomine pubbliche : Una grande riforma facile da fare : Nella direzione del Partito democratico abbiamo scelto di svolgere "un'opposizione responsabile", cioè sui contenuti. Vedremo cosa riserverà l'evoluzione del quadro politico nei prossimi giorni in reazione alla formazione di una qualche maggioranza. Intanto abbiamo avanzato, nelle consultazioni col Capo dello stato, alcune proposte di merito decise nelle riunioni dei gruppi parlamentari e della Direzione.Credo però che vi ...

Viaggi & Turismo : alla scoperta del Mustang - Una delle zone più affascinanti di tutta l’Himalaya : Mustang, Regno di Lo, Ultimo Tibet: tre nomi per indicare una terra incastonata fra Tibet e Nepal, cinta a sud dagli imponenti massicci del Dhaulagiri e dell’Annapurna e delimitata a nord, est e ovest dalle montagne e dagli altopiani tibetani. Un territorio aspro, solo marginalmente sfiorato dalla modernità, una terra di leggende e miti, monaci e città fortificate, dove fioriscono interi campi di rododendri rosa e si conduce uno stile di ...

Segretario generale delle Nazioni Unite : è l'inizio di Una nuova guerra fredda - : Guterres ha anche ammesso che ci sono problemi strutturali nel Consiglio di Sicurezza, ha sottolineato che l'organo non riflette più l'equilibrio di potere nel mondo e non corrisponde alla realtà ...