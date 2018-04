Una buona e una cattiva notizia dal valzer delle consultazioni

F1 Azerbaijan - Magnussen : «Bello avere Una buona macchina e lottare per i punti» : BAKU - In conferenza stampa era presente anche Kevin Magnussen, un'altra bella sorpresa di questo inizio di stagione: ' Abbiamo iniziato con una buona macchina dopo un buon lavoro in inverno. Non ...

Luigi Di Maio - sbroccata definitiva con Salvini : 'Buona fortUna' : 'In questi giorni ho chiesto a più riprese a Matteo Salvini di sedersi al tavolo come leader della Lega per discutere i termini del contratto di governo. È cosa nota che abbiamo delle differenze ...

MISTER IORI : "C'E' RAMMARICO PER IL RISULTATO NEGATIVO A FRONTE DI Una buona PRESTAZIONE"

Fed Cup 2018 - Italia-Belgio 0-1 : Elise Mertens piega in 2 set Una buona Jasmine Paolini : Pronostico rispettato: la belga Elise Mertens batte la nostra Jasmine Paolini nel primo singolare dei play off per l’accesso al Gruppo Mondiale della Fed Cup e porta il Belgio in vantaggio per 1-0 sull’Italia. Il punteggio finale recita 6-1 7-5 in un’ora e 37 minuti di gioco. Rammarico per tre set point consecutivi non sfruttati dall’azzurra nel secondo parziale. Primo set senza storia: inizio da incubo e parziale ...

Corea del Nord : «Stop ai test nucleari». Trump : «Una buona notizia» : ... recita la dichiarazione diffusa dal palazzo presidenziale citata dall'agenzia Yonhap, un progresso auspicato dal mondo. Il congelamento 'creerà una atmosfera molto positiva per il successo del ...

Roma, 19 apr. (AdnKronos) – "Mi pare una buona idea, mia pare un'idea giusta. Fa sempre bene discutere". Lo dice Graziano Delrio a Carta Bianca su Rai3 a proposito della richiesta della minoranza Pd di fare una Direzione in tempi rapidi.

“Dove va Gemma?!”. UeD : La furia di Tina. Maria De Filippi ha le idee molto chiare : “La Galgani se ne va” - ma per la Cipollari non è affatto Una buona notizia. Quello che la aspetta è da ‘brivido’ : Il pubblico segue Uomini e Donne da circa vent’anni. Maria de Filippi può realmente essere fiera di aver dato vita a un programma molto fortunato. Ma Queen Mary non si è certo seduta sugli allori e nel corso del tempo ha sempre portato delle novità che hanno dato nuova linfa vitale al dating show. A partire dallo scegliere Tina Cipollari come opinionista, individuandone fin da subito tutte le potenzialità. Poi ha introdotto il trono ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Abbiamo fatto Una buona partita» : ROMA - "Abbiamo disputato una buona partita. Nel primo tempo non siamo stati brillanti". Questo il commento del tecnico del Genoa , Davide Ballardini , dopo la sconfitta con la Roma ai microfoni di ...

COREA DEL NORD - TRUMP : "MIKE POMPEO HA INCONTRATO KIM JONG-UN"/ Pyongyang : “Instaurata Una buona relazione" : COREA del NORD, incontro segreto POMPEO-Kim Jong un: dal trattato di pace al disgelo atomico? Questa la strategia di TRUMP, pronto a coinvolgere COREA del Sud e Giappone(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:41:00 GMT)

MotoGp Yamaha - Rossi : «Speriamo di fare Una buona gara» : ROMA - Quella di Austin è sicuramente una pista favorevole alla Honda e a Marc Marquez, ma Valentino Rossi proverà a invertire la tendenza e a impensierire il binomio vincente da cinque anni. ' ...

La T-shirt delle Spice Girls - disegnata da Victoria Beckham per Una buona causa : I rumor su una possibile reunion delle Spice Girls sono circolati per anni, fino a qualche settimana fa: dopo un’inaspettata apparizione di Geri Halliwell e compagnia su Instagram infatti, è arrivato anche quello che sembrerebbe un contratto per il tour che le vedrà protagoniste, tutte insieme. E mentre attendiamo delle risposte più precise in merito, ci ha pensato Victoria Beckham a tornare sull’argomento, nel modo che meglio ...