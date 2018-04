Un treno regionale è deragliato in provincia di Cuneo | secondo i giornali non ci sono

Deragliato treno regionale Savona-Torino in provincia di Cuneo. Soccorritori sul posto - ci sono feriti : Deragliato il treno regionale 10130 Savona-Torino. L'incidente poco prima delle 13, alle 12.40, nel tratto Trinità-Sant'Albano, in provincia di Cuneo, per cause che sono ancora in...

Incidente ferroviario Cuneo - deraglia treno regionale : “Almeno 2 feriti” : Almeno due persone sono rimaste lievemente ferite nel deragliamento del treno regionale 10130 Savona-Torino, avvenuto poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant’Albano, in provincia di Cuneo, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Sul posto si sono recati soccorritori e le forze dell’ordine. Il treno, un regionale veloce, era partito alle 11.30 da Savona e l’arrivo a Torino Porta Nuova era previsto per le ...

treno regionale deraglia nel Cuneese : urto con il braccio di una gru - almeno due feriti : Un Treno regionale veloce, partito alle 11.30 da Savona è deragliato poco prima delle 13 in provincia di Cuneo. Il tratto interessato è Trinità-Sant'Albano. Ci sarebbero...

Deragliato treno regionale Savona-Torino in provincia di Cuneo. Soccorritori sul posto : Deragliato il treno regionale 10130 Savona-Torino. L'incidente poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant'Albano, in provincia di Cuneo, per cause che sono ancora in corso di...

treno regionale deraglia nel Cuneese - linea interrotta. Almeno due feriti : Un Treno regionale veloce, partito alle 11.30 da Savona è deragliato poco prima delle 13 in provincia di Cuneo. Il tratto interessato è Trinità-Sant'Albano. Ci sarebbero due...

Trenitalia - il nuovo treno regionale Rock di Hitachi Rail ha debuttato a Pistoia : Su il sipario sul nuovo treno regionale Rock di Trenitalia, realizzato da Hitachi Rail Italy , che oggi ha presentato a Pistoia il primo esemplare del treno doppio piano a cinque casse che Ferrovie ...

Torino - studentessa 15enne muore investita da un treno regionale : Una studentessa di 15 anni è morta questa mattina alla stazione di Torino Porta Susa. La giovane è stata investita poco dopo le 7 da un treno regionale diretto a Milano. Estratta viva dai vigili del fuoco, è stata immediatamente soccorsa dai medici del 118, che hanno provato a rianimarla sulla banchina del binario quattro. La ragazza è morta durante il trasporto in ospedale. La polizia ferroviaria ha avviato le indagini per capire le cause ...

Borsa Mediterranea del Turismo - Trenitalia presenta il treno regionale Rock : TeleBorsa, - A Napoli in treno per partecipare alla 22esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo , BMT, , la manifestazione ospitata dal 23 al 25 marzo alla Mostra d'Oltremare, dove ...

Borsa Mediterranea del Turismo - Trenitalia presenta il treno regionale Rock : A Napoli in treno per partecipare alla 22esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo , BMT, , la manifestazione ospitata dal 23 al 25 marzo alla Mostra d'Oltremare, dove protagoniste saranno, ...

Investito da treno regionale - morto sul colpo cittadino tedesco : Investito da un treno in transito a Belvedere Marittimo. E' deceduto così un uomo nel Cosentino, Investito dal treno regionale diretto a Reggio Calabria mentre attraversava i binari. L'uomo, un ...

Neve sul Centro Nord - città imbiancate Scuole ko - circola un treno regionale su due : Neve sul Centro Nord, città imbiancate Scuole ko, circola un treno regionale su due La Neve è tornata sull’Italia. Milano, Genova e Firenze si sono svegliate imbiancate: sulle strade vi è una coltre bianca di pochi centimetri e sono entrati in azione i mezzi spazzaNeve e spargisale. Fiocchi bianchi anche su Padova, Vicenza e Verona. […] L'articolo Neve sul Centro Nord, città imbiancate Scuole ko, circola un treno regionale su due ...