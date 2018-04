“Un successo per Kim | ha mostrato al mondo il suo volto razionale”

Giura fedeltà all'Isis : arrestato a Napoli ma non c'è rischio terrorismo/ Gabrielli soddisfatto : “Un successo” : terrorismo, migrante del Gambia arrestato a Napoli, ultime notizie, progettava un attentato. E' stato fermato nelle scorse ore un africano richiedente asilo politico(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:00:00 GMT)

Lanciato il 7° satellite Sentinel per il programma Copernicus - “Una grande storia europea di successo” : Il secondo satellite Sentinel-3, Sentinel-3B del programma europeo Copernicus, è stato Lanciato ieri, unendosi al suo gemello in orbita Sentinel-3A. Questo abbinamento di satelliti aumenta la copertura e la fornitura di dati per il programma ambientale Copernicus, della Commissione europea. Il satellite Sentinel-3B, del peso di 1.150 kg, è stato messo in orbita da un Lanciatore Rockot partito da Plesetsk, Russia, alle 19:57 (17:57 GMT, 21:57 ...

“Squalifica”. Isola - un altro naufrago se ne va? Continuano i colpi di scena : quello che è successo in Honduras è “Un pessimo esempio” e ci vuole una punizione proporzionata. Tutto ciò cambierà le carte in tavola? Non si sa più che pensare : Caos all’Isola dei famosi? Beh, non c’è niente di strano se avete a mente Tutto ciò che è successo in questa tredicesima edizione del reality. Dal canna-gate, alle liti furiosi, agli abbandoni improvvisi, dalle “sbroccate” della Marcuzzi alle polemiche continue, non si finisce più. Ma siamo alle battute finali e tra un po’ si scoprirà chi è il vincitore di questa edizione. Intanto già c’è un primo finalista, Amaurys Perez. Ed è proprio lui a ...

“Un momento straziante”. Fabrizio Frizzi in lacrime. Dopo il ritorno in tv per il conduttore continuano le emozioni. Quello che è successo in diretta con il concorrente Andrea Saccone ha colpito tutti : Si è chiusa in bellezza l’esperienza di Andrea Saccone, lo studente 18enne di Cortona (frequenta lo Scientifico a Castiglion Fiorentino) che ha stabilito il nuovo record di partecipazioni consecutive al programma preserale di Rai Uno L’Eredità, condotto da Fabrizio Frizzi. Il ragazzo è stato 13 volte campione, partecipando per 14 serate di fila. Entrato nelle simpatie dei telespettatori, come testimoniato anche dal balzo di follower sul ...

“Eva ti chiedo scusa”. Isola - clamoroso passo indietro. In diretta davanti a tutti l’ex naufrago chiede perdono alla Henger per quello che è successo : a questo punto è tutto chiarito : “Un atto di grande maturità” : È arrivata l’ora delle scuse e del perdono. All’Isola dei famosi forse qualcosa sta cambiando e dopo settimane di intemperanze i concorrenti che hanno lasciato l’Honduras sembrano giungere a più miti consigli. Nella puntata del 18 marzo di Domenica Live è successo quello che ormai più nessuno si aspettava: in diretta tv, davanti a tutti l’offesa è stata lavata , Eva Henger è stata finalmente risarcita delle offese ...