Un altro candidato sindaco? Alessandro Giovannini con Cittadini Per?

Elezioni - fuoco amico contro De Girolamo. Mail da dentro Forza Italia invita a votare solo per l’altro candidato : Secondo “complotto” nel giro di venti giorni ai danni di Nunzia De Girolamo. Per essere in lista con Forza Italia aveva anche accettato di correre in terra straniera, visto che il suo nome da capolista a Benevento era sparito. Scattò funesta l’ira dell’ex ministro tornato da Ncd nei ranghi di Fi, nonostante Niccolò Ghedini fosse riuscito in extremis a catapultarla (senza paracadute) in quel di Bologna, non proprio casa ...

Un altro candidato grillino finisce nella bufera : Nuove polemiche in casa 5 Stelle. Antonio Tasso, candidato per il Movimento che fa capo a Di Maio nel collegio Manfredonia-Cerignola, è stato attaccato perché avrebbe nascosto una condanna. Lui si difende con un video pubblicato su Facebook: "Mentre sono impegnato in questa campagna elettorale mi giungono notizie di attacchi di bassa lega dal candidato di centrosinistra Michele Bordo. In risposta, amici cittadini, a voi che siete gli ...

Luigi Di Maio - spunta un altro candidato che lo ha preso in giro : 'Condannato per cd pirata masterizzati' : Un'altra tegole sul Movimento 5Stelle. Mentre è ancora fresca la ferita del caso Caiata, indagato per riciclaggio ed escluso ieri dal Movimento, oggi spunta un altro impresentabile tra i candidati M5s.

Un altro caso nel M5S : un candidato condannato. Ma lui nega : C'è un altro candidato 'impresentabile' nel M5S: è Antonio Tasso, che corre nel collegio uninominale Manfredonia-Cerignola, un tempo titolare di un negozio di elettronica. A darne notizia è Il Foglio. ...

Un altro candidato grillino finisce nella bufera : Nuove polemiche in casa 5 Stelle. Antonio Tasso, candidato per il Movimento che fa capo a Di Maio nel collegio Manfredonia-Cerignola, è stato attaccato perché avrebbe nascosto una condanna. Lui si difende con un video pubblicato su Facebook: "Mentre sono impegnato in questa campagna elettorale mi giungono notizie di attacchi di bassa lega dal candidato di centrosinistra Michele Bordo. In risposta, amici cittadini, a voi che siete gli ...

C’è un altro candidato del M5S condannato in primo grado - dice il Foglio : Antonio Tasso - del collegio uninominale Manfredonia-Cerignola : Oggi il Foglio ha scritto che Antonio Tasso, candidato alla Camera del Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale Manfredonia-Cerignola, fu condannato nel 2007 in primo grado per violazione del diritto d’autore, perché aveva venduto nel suo negozio di elettronica videogiochi e CD The post C’è un altro candidato del M5S condannato in primo grado, dice il Foglio: Antonio Tasso, del collegio uninominale Manfredonia-Cerignola appeared ...