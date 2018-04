Ultimo appuntamento domani della rassegna intitolata Magic Show al Fidenza Village

"Scienza e ragione" : Ultimo appuntamento di filosofia al Circolo dei Lettori : Cosa unisce e cosa divide scienza e filosofia? Che ruolo hanno ragione e razionalità all'interno di questi due poli? Il destino della ragione è quello di essere assorbita dalla pratica scientifica? E ...

Teatro. Ultimo appuntamento alla Casa delle Aie di Cervia con la commedia " … e sëra che canzël" : "Il programma dei 'Venerdì culturali della Casa delle Aie' comprendeva - comunicano gli organizzatori - oltre a commedie dialettali, anche spettacoli musicali, iniziative dedicate alla storia e alle ...

Programmi TV di stasera - giovedì 19 aprile 2018. Su Italia 1 Ultimo appuntamento con Emigratis 3 : Pio e Amedeo - Emigratis 3 Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv – ultimo episodio Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Il Bambino di Natale: Cosimo viene ricoverato in ospedale, la situazione è grave. Cecchini non si arrende e vuole realizzare l’ultimo desiderio del bambino a cui rimangono poche settimane di vita: festeggiare il Natale con ...

The Voice of Italy 5 – Quarta puntata del 12 aprile 2018 – Ultimo appuntamento con le Blind Audition. : Sono passati due anni, ma questa sera alle 21:20 torna su Rai 2 The Voice of Italy, il talent show in cui la voce è l’unica cosa che conta. Dopo un anno di pausa (frutto anche del tracollo negli ascolti patito dalla Quarta edizione), il programma riprende con un nuovo conduttore, Costantino della Gherardesca, sempre più asso pigliatutto delle prime serate di Rai 2. Questa sera, […] L'articolo The Voice of Italy 5 – Quarta puntata del ...

Ultimo appuntamento il 9 aprile con Vikings 5 su Rai4 prima della pausa di metà stagione : a quando i nuovi episodi? : Preparatevi a salutare l'appuntamento settimanale con Vikings 5 su Rai4, perché quello di questo lunedì 9 aprile sarà l'Ultimo per almeno qualche tempo: la programmazione in chiaro, con oggi, raggiungerà infatti quella americana. La quinta stagione di Vikings è infatti composta complessivamente da venti episodi, solo dieci dei quali sono già stati trasmessi in patria e in Italia su TIMVision, dove la serie viene trasmessa in prima visione ...

Consultazioni - in corso l'Ultimo appuntamento<br>Tocca ai Cinque Stelle di Di Maio : 16:30 - l'ultimo appuntamento in calendario per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quello con la delegazione del Movimento 5 Stelle, è in corso i questi minuti. 12:50 - Le Consultazioni riprenderanno alle ore 16:30, quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà l'ultima delegazione, quella del Movimento 5 Stelle, composta da Luigi Di Maio, Danilo Toninelli (capogruppo al Senato) e Giulia Grillo (capogruppo ...

Consultazioni - alle 16 : 30 l'Ultimo appuntamento<br>Tocca ai Cinque Stelle di Di Maio : 12:50 - Le Consultazioni riprenderanno alle ore 16:30, quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà l'ultima delegazione, quella del Movimento 5 Stelle, composta da Luigi Di Maio, Danilo Toninelli (capogruppo al Senato) e Giulia Grillo (capogruppo alla Camera).12.45 - Terminato anche l'incontro con la delegazione della Lega, con Matteo Salvini che ha spiegato di aver detto molti sì durante la chiacchierata con Mattarella ...

Programmi TV di stasera - lunedì 26 marzo 2018. Su Rai2 Ultimo appuntamento con «Boss in Incognito» da Accumoli : Gabriele Corsi Rai1, ore 20.30: Mina l’aliena Non è facile ripercorrere 60 anni di carriera, 40 dei quali trascorsi lontano da riflettori e telecamere. Ci prova Vincenzo Mollica a parlare di Mina e a raccontare un fenomeno unico in una puntata speciale intitolata “Mina l’aliena” realizzata con una preziosa collaborazione tra Rai1 e Tg1. Una trasmissione in cui verrà presentato il racconto di Mina e della sua carriera con ...

Sant'Elpidio a Mare. "Scienza in Contrada" : domenica terzo e Ultimo appuntamento : La terza edizione di 'Scienza in Contrada' si concluderà il 25 marzo alle ore 17.30 con il Prof. Fabrizio Gentili del Liceo Scientifico Galilei di Macerata, che proporrà una 'lezione-spettacolo' su '...

Programmi TV di stasera - martedì 13 marzo 2018. Su Rai2 Ultimo appuntamento con Stasera tutto è possibile : Amadeus in Stasera tutto è possibile Rai1, ore 21.25: E’ arrivata la felicità 2 – 1^Tv Fiction di Francesco Vicario del 2017 con Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi. Prodotta in Italia. Quando hai cambiato acconciatura: Angelica perde una ciocca di capelli e così, supportata da Valeria e Giovanna, decide di radersi a zero e indossare una parrucca. Orlando, intanto, scopre che Angelica ha invitato alle nozze anche il medico che la ...

Ultimo appuntamento con 'Diritto di cronaca' e il film 'Il caso Spotlight' : ... essendo deciso a far sì che il giornale torni in prima linea su tematiche anche scottanti, incarica il team 'Spotlight' composto da giornalisti investigativi di indagare sulla notizia di cronaca di ...

Alle 21.00 - al Teatro Centrale - il quinto e Ultimo appuntamento della rassegna 'Identità in transito - il cinema a teatro'. : L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di arricchire l'offerta di spettacoli presenti in città con proposte di elevato livello qualitativo. "Identità in transito" , dopo la proiezione ...

A Mineo Ultimo appuntamento col martedì dei cittadini : Ripartire dalle idee e dalla partecipazione civica, è il tema del confronto in programma a Mineo nell'ambito de "il martedì dei cittadini"

PenUltimo appuntamento con Le regole del delitto perfetto 3 su Rai2 prima del gran finale : trame 26 febbraio e 5 marzo : Manca ormai pochissimo alla risoluzione anche in chiaro del mistero sulla morte di Wes: gli ultimi due appuntamenti con Le regole del delitto perfetto 3 su Rai2 andranno in onda rispettivamente stasera, lunedì 26 febbraio, e il prossimo 5 marzo. La programmazione in chiaro della terza stagione della serie ha fatto un bel salto avanti nel corso dell'ultima settimana: lunedì 19 febbraio sono stati trasmessi gli episodi 5, 6 e 7, mentre ...