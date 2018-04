ULTIME NOTIZIE Di oggi | ultim' ora | M5S e PD | prove di Governo E League | ok Atletico e

Bettino Piro - morto ex presidente Savona/ ULTIME NOTIZIE : stroncato da un malore per sospetto abuso di farmaci : Bettino Piro, morto ex presidente Savona: stroncato da un malore per sospetto abuso di farmaci. Aveva 60 anni. Gli anni nel club di calcio e da imprenditore. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 18:11:00 GMT)