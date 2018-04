optimaitalia

: Ufficiale la reunion degli #ABBA nel 2018 con nuove canzoni, com'è il quartetto oggi? (Video)… - OptiMagazine : Ufficiale la reunion degli #ABBA nel 2018 con nuove canzoni, com'è il quartetto oggi? (Video)… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Dopo 35 anni diventalanel: tanti ne sono passati dall'ultima volta che ilha rilasciato musica originale, ora in arrivo con dueinedite.Per la gioia di tutti coloro che hanno ballato sulle loro note negli anni Settanta e Ottanta e per i giovani che li hanno conosciuti grazie alla saga cinematografica di Mamma Mia! con Meryl Streep, glitorneranno a pubblicare due nuovi singoli entro la fine di quest'anno.Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad si sono ritrovati in studio per incidere musica originale dopo oltre un trentennio, annunciando al pubblico che "la decisione di andare avanti con l'emozionante progetto di un avatar tourha avuto una conseguenza inaspettata".Questo il comunicato che il gruppo ha diffuso per annunciare il ritorno sulle scene, fissando l'appuntamento per ...