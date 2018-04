UeD del 26-04 | la scelta del Brigante e la furia di Marta

Puma SUeDe Bow : Cara Delevingne testimonial a Venezia - FOTO - : Puma Suede Bow è protagonista dei nuovi scatti della campagna 'DO YOU', lanciata da Puma per incoraggiare le donne di tutto il mondo ad avere fiducia in loro stesse, indossata da Cara Delevingne, ...

UeD - Anna Tedesco : i veri motivi dell'addio Video : #Gossip #Uomini e donne: Anna Tedesco ha definitivamente abbandonato il Trono Over di Uomini e Donne e a distanza di settimane emergono ulteriori retroscena che coinvolgono anche altri protagonisti del programma. Ecco che cosa ha dichiarato in una recente intervista. Anna Tedesco di Uomini e Donne: il motivo dell'abbandono Nella lunga intervista a NuovoTv, Anna Tedesco si è raccontata a cuore aperto. Il motivo della sua decisione di abbandonare ...

UeD : Marco Firpo ha subito un delicato intervento al cuore - ecco come sta : eccoci con un consueto appuntamento dedicato al gossip, e in particolare a Marco Firpo, cioè ad un protagonista del popolare programma televisivo “Uomini e Donne”, trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì. Purtroppo arriva una bruttissima notizia, perché il cavaliere ligure del Trono Over ha rischiato di morire. L’ex fidanzato di Gemma Galgani è stato operato d’urgenza per la seconda volta come avranno sicuramente notato i ...

Guédiguian parla del mondo familiare - Luchetti ritrova il suo humour nero : Le proposte di questa settimana sono un film francese e uno italiano: La casa sul mare di Robert Guédiguian e Io sono Tempesta di Daniele Luchetti.

“Ecco perché ho mollato!”. UeD : Anna Tedesco inviperita. Dopo aver lasciato il trono over la dama (sofferente e disillusa) svela i veri motivi della sua uscita : “Lui mi ha distrutta” : Negli ultimi tempi era salita agli onori delle cronache, Anna Tedesco si stava imponendo come dama di punta del trono over. Ma alla fine non si è dimostrata ‘tosta’ come Gemma Galgani e di fronte alle critiche inevitabili ha capitolato e ha mollato. Nel corso della sua permanenza a Uomini e Donne, la bella bionda aveva stretto un’amicizia con Giorgio Menetti, tra i due sembrava essere nato un sentimento che però non ha dato buon esito. Ma ...

Motocross - GP Portogallo 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo del fine settimana ad AgUeDa : Tutto il weekend sarà visibile in streaming su Eurosport Player , mentre Eurosport 2 trasmetterà le gare, in diretta o leggera differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle due gare ...

Motocross - GP Portogallo 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo del fine settimana ad AgUeDa : Archiviato l’appuntamento in Trentino, la stagione del Motocross prosegue con il GP del Portogallo. Ad Agueda va in scena la quinta gara del Mondiale 2018, in cui proseguirà la sfida iridata tra Jeffrey Herlings e Antonio Cairoli. Ma il fine settimana non sarà riservato solamente alla classe regina, perché in pista ci saranno anche la MX2 e soprattutto la WMX, con Kiara Fontanesi a caccia di riscatto dopo il secondo posto di ...

“Ha scelto!”. UeD : Nilufar l’ha fatto per la prima volta. Il percorso della Addati è stato difficile e le critiche non sono mancate. Adesso però ha stupito tutti : “Erano in macchina…”. Qualcuno l’ha presa malissimo : Ancora troppa indecisione per Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Il pubblico di Uomini e Donne sta iniziando a spazientirsi e a chiedersi quando le due troniste annunceranno la loro scelta che per ora sembra essere ancora abbastanza lontana. Per Sara sono rimasti in studio Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, per Nilufar Addati invece Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi. Ma in particolare i fan del trono classico hanno puntato gli occhi ...

Filippo Nardi al Trono Over UeD? La risposta dell'ex naufrago : Filippo Nardi è uno dei personaggi di punta dell'edizione in corso dell'isola dei Famosi: l'italo-inglese è stato eliminato dal gioco, rientrano in studio proprio quando Alessia Marcuzzi si è sfogata contro Eva Henger, ma i fan continuano a seguirlo. La sua storia ha interessato il pubblico di Canale 5: Nardi è apparso molto cambiato da quando è comparso per la prima volta in tv, in qualità di concorrente del Grande Fratello. Adesso è papà e ...

Emiliano (Pd) nomina Di Cagno Abbrescia (Fi) presidente dell’AcqUeDotto pugliese : da destra a sinistra - tutti contro l’ex pm : Lo scorso dicembre un incontro al teatro Petruzzelli aveva messo fine, tra abbracci e strette di mano, a una guerra durata più di un decennio. Protagonisti i due ex sindaci di Bari: Simeone Di Cagno Abbrescia (Forza Italia) e Michele Emiliano (Pd), attuale governatore di Puglia. L’incontro, al quale fu invitata tutta la stampa locale, pur sembrando bizzarro sembrò concludersi con una foto sulle prime pagine dei giornali. E invece era già ...

“Scoppiati” UeD - fine del sogno al Trono Over. L’annuncio dato dalla coppia che per ora non commenta. Il loro sembrava l’amore perfetto : fine della favola. E niente lieto fine. Peccato per loro, che sembravano davvero uniti. Peccato per tutti i fan di Uomini e Donne che, per mesi, hanno sognato, seguito e acclamato un amore da pellicola anni ’30. Almeno così è stato fino a qualche mese fa quando, all’improvviso, l’incantesimo è finito e ognuno è tornato a percorrere la sua strada. Dalle redazione e da Maria nessuno commento. Ma in rete le domande fioccano, destinate però a ...