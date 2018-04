Ubuntu 18 04 LTS Bionic Beaver è arrivato | ecco come installarlo

chimerarevo

(Di venerdì 27 aprile 2018) A distanza di un anno dalla precedente release LTS (Long Term Support), Canonical ha rilasciato ufficialmente la nuova distribuzione del suo sistema operativo basato su Debian:18.04. Le novità non sono poche, e partono dall’introduzione del nuovo kernel 4.15, fino al passaggio dal DE (Desktop Environment) Unity a GNOME, che poteva già essere provato nella release 17.10 Artful Aardvark. Non mancano ovviamente aggiornamenti alla sicurezza che proteggeranno il PC dalle vulnerabilità Meltdown e Spectre, che per mesi hanno minacciato dispositivi di tutti i tipi. Il display server è ancora X.org a dispetto di Wayland che ancora non è stato ultimato, nonostante sia a buon punto del suo sviluppo.la lista ufficiale delle novità. In questa breve guida verrà spiegatoinstallare con facilità18.04sul proprio PC. ATTENZIONE: tra poco ...