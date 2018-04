Ubi | Bazoli | nessun ostacolo a vigilanza

Processo Ubi - gup Bergamo : Bazoli - Massiah e altri 29 rinviati a giudizio : Il gup di Bergamo ha disposto il rinvio a giudizio per il banchiere Giovanni Bazoli, l'ad di Ubi Victor Massiah e per gli altri 29 imputati , compresa la banca come persona giuridica, per la vicenda ...

Ubi Banca : gup Bergamo - a processo Bazoli - Massiah e altri 29 (2) : (AdnKronos) – Il patto “occulto”, secondo quanto emerge nell’avviso di conclusione delle indagini, era “funzionale a garantire” ai soci storici bresciani e bergamaschi “il controllo del governo” di Ubi, consentendo – secondo la tesi accusatoria – di prendere le decisioni cruciali fuori dall’istituto.Tra le persone che dovranno affrontare il processo anche il presidente del ...

Ubi Banca : gup Bergamo - a processo Bazoli - Massiah e altri 29 : Milano, 27 apr. (AdnKronos) – Il gup di Bergamo Ilaria Sanesi ha disposto il rinvio a giudizio per il banchiere Giovanni Bazoli, attuale presidente emerito di Intesa Sanpaolo, per l’amministratore delegato di Ubi Victor Massiah e per altri 29 imputati, tra cui la stessa Banca per la legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, per la vicenda Ubi. Le accuse sono di ostacolo agli organismi di vigilanza e presunte ...

