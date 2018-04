Ubi Banca | a giudizio Bazoli | Massiah e altri ex amministratori dell’istituto di credito 

Ubi Banca - nessun ostacolo alla Vigilanza : UBI Banca ha sempre agito con "correttezza" e non ha mai creato ostacoli alla Vigilanza. E' netta la posizione dell'istituto di credito che "si rammarica della decisione del giudice dell'udienza ...

Ubi Banca : gup Bergamo - a processo Bazoli - Massiah e altri 29 : Milano, 27 apr. (AdnKronos) – Il gup di Bergamo Ilaria Sanesi ha disposto il rinvio a giudizio per il banchiere Giovanni Bazoli, attuale presidente emerito di Intesa Sanpaolo, per l’amministratore delegato di Ubi Victor Massiah e per altri 29 imputati, tra cui la stessa Banca per la legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, per la vicenda Ubi. Le accuse sono di ostacolo agli organismi di vigilanza e presunte ...

Ubi - gup di Bergamo dispone il rinvio a giudizio per tutti gli imputati. Bazoli - Messiah e banca a processo : Il gup di Bergamo Ilaria Senesi ha disposto il rinvio a giudizio per il banchiere Giovanni Bazoli, l’amministratore delegato di Ubi Victor Massiah e per gli altri 29 imputati (compresa la banca come persona giuridica) per la vicenda Ubi. Il pm di Bergamo Fabio Pelosi aveva ribadito nell’ultima udienza la richiesta di rinvio a giudizio per i 31 imputati, compresa la banca come persona giuridica. Tr gli imputati nel procedimento ...

Telecom Italia - Buzzi e Ubi Banca salvano Piazza Affari : Mario Draghi assicura che l'economia è cresciuta in modo "robusto' e ciò si è tradotto in 'notevoli miglioramenti del mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione è sceso ai minimi dal 2008'. Il ...

Ubi Banca corre in Borsa. JP Morgan avvia copertura a overweight : Teleborsa, - Ottimo avvio di giornata per UBI Banca, in bella mostra sul paniere principale di Piazza Affari con un rialzo dell'1,27% a 4 euro. Oggi J.P.Morgan ha avviato la copertura sul titolo a "...

Ubi Banca - S&P conferma i rating di lungo e breve termine : Teleborsa, - S&P Global ratings ha confermato i rating di lungo e breve termine di UBI Banca a BBB-/A-3 con Outlook Stabile. Lo annuncia il Gruppo Bancario spiegando che la conferma arriva sulla ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Ubi Banca a +1 - 3% - Snam a -1 - 1% (16 aprile 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari inizia la settimana guardando ai 23.500 punti. Non ci sono grandi dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 15:44:00 GMT)

Ubi Banca acquista azioni proprie : Il Gruppo UBI ha acquistato, in data 28 marzo 2018, 1.167.580 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 3,7331 euro . Allunga timidamente il passo UBI Banca , che termina la seduta con un modesto ...

Ubi Banca - ok assemblea a dividendo di 0 - 11 euro/azione : Teleborsa, - L'assemblea degli azionisti di UBI Banca ha deliberato con il voto favorevole del 99,89% del capitale presente , la proposta di distribuzione di un dividendo unitario di 0,11 euro . A ...

Ubi BANCA/ Massiah : nel 2018 risultato migliore di quest’anno. Moltrasio chiude a Mps : Ubi BANCA ha presentato il bilancio 2017 che ha visto l’ingresso di BANCA Marche, BANCA Etruria e Carichieti. Buone le previsioni per il 2018. Smentito ancora interesse per Mps(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:54:00 GMT)