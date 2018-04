TWRP con decrittazione dei dati è ora disponibile per Honor View 10 e Huawei P20 P20 Pro

Si allunga la lista dei device con supporto a TWRP e LineageOS 15.1 : Buone notizie per gli appassionati di modding: si allunga infatti in modo considerevole la lista dei device con supporto alla recovery TWRP ed a LineageOS in versione 15.1. La TWRP è ora disponibile, tra gli altri, per Xiaomi Mi MIX 2 e Moto E4 Plus, mentre la LineageOS 15.1 per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. L'articolo Si allunga la lista dei device con supporto a TWRP e LineageOS 15.1 proviene da TuttoAndroid.