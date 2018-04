TV LCD LED | quale comprare

chimerarevo

(Di venerdì 27 aprile 2018) Non c’è dubbio che i televisori con tecnologia LCD LED siano ancora i più venduti nei negozi, almeno nella fascia medio-bassa, in quanto nella fascia alta sono entrati prepotentemente gli OLED. Questi ultimi hanno ancora prezzi elevati, e quindi i TV LCD LED continuano ad essere molto venduti grazie alla loro ottima qualità di visione. Andiamo a vedere i migliori ma non dimenticate che abbiamo anche dedicato una mega guida alle migliori Smart TV e alle migliori Smart TV 4K. Indice I TV LCD LED più venduti Migliori TV LCD LED sotto i 400€ Migliori TV LCD LED sotto i 600€ Migliori TV LCD LED sopra i 600€ Cosa significa TV LCD LED? La tecnologia LCD (Liquid Crystal Display) la conosciamo ormai bene un po’ tutti, c’è solo da sottolineare che la tecnologia LED non è un’evoluzione rispetto alla tecnologia LCD, ma è solo un’integrazione. Infatti LED è ...