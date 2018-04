Tumori | in un anno 3 200 nuove diagnosi

Tumori - l’astronauta al compleanno dell’Int a Milano : spazio e ricerca - due mondi vicini : Così lontani, eppure così vicini. Cosa hanno in comune lo spazio con la ricerca scientifica? Lo spiega Umberto Guidoni, classe 1954, primo astronauta europeo a visitare la Stazione spaziale internazionale. C’era anche lui fra gli ospiti che hanno partecipato oggi nel capoluogo lombardo alle celebrazioni del 90esimo compleanno dell’Istituto nazionale Tumori (Int). E agli occhi di un uomo innamorato da sempre dello spazio diventa ...

I Tumori alla prostata - rene - vescica e testicolo “causano ogni anno oltre 16mila decessi” : “Vanno presi provvedimenti” : Nel nostro Paese ogni anno a 38.000 italiani, con più di 70 anni, viene diagnosticato un tumore urologico. Il più frequente è quello alla prostata che tuttavia ha un minor impatto clinico di altri tumori perché in una percentuale non trascurabile dei casi risulta in forma latente asintomatica, soprattutto negli over 80. Il carcinoma del rene e, in maggior misura, quello della vescica invece hanno una notevole espressione clinica. Questi tumori ...

Cellulari fanno venire i Tumori? Il nesso ci sarebbe : ... nemici Motorola ha svolto recentemente un sondaggio sull'utilizzo di Cellulari nel mondo scoprendo che le persone erano così attaccate ai loro telefoni Cellulari che in caso di incendio la maggior ...

Tumori : i malati hanno 5 volte più probabilità di suicidarsi : I malati di Tumori hanno fino a cinque volte più probabilità di togliersi la vita rispetto alla popolazione generale, per tale ragione hanno maggiormente bisogno di sostegno in modo da identificare e curare la depressione. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio condotto da due ospedali britannici, Birmingham e Londra. Si tratta del più ampio studio britannico condotto fino ad oggi, che ha esaminato i dati di quasi un milione di ...

Tumori : ammalarsi costa più che allevare un figlio - +1.600 euro l’anno : Scoprire di avere un tumore, curarsi al meglio, lasciare il lavoro e magari dover viaggiare lontano da casa per sottoporsi alle terapie. ammalarsi di cancro può costare più che crescere un un figlio: oltre 6 mila euro l’anno, pari a oltre 1.600 euro in più rispetto alle spese sostenute per allevare un bimbo. A calcolare l’impatto finanziario di una neoplasia è l’associazione no profit inglese Macmillan Cancer Support, che ...