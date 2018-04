Tumori | con i ‘geni Jolie’ più rischi anche per i maschi

Tumori : Maria Grazia Cucinotta con Komen per la lotta contro il cancro al seno : Continua il viaggio della ‘Carovana della Prevenzione’ di Susan G. Komen, tappa di oggi Castel Romano Designer Outlet. Per due giorni nel centro per gli acquisti romano, in via Pontina, tutte le donne avranno la possibilita’ di effettuare gratuitamente degli screening senologici grazie alla presenza dell’unita’ mobile di mammografia di Komen Italia. Ospite d’eccezione Maria Grazia Cucinotta che ha ricordato il ...

Tumori : maggiori probabilità di cancro del retto distale nelle donne che consumano regolarmente carne rossa : Sono previsti oltre 2,2 milioni di nuovi casi di tumore del colon-retto in tutto il mondo entro il 2030. Studi precedenti hanno suggerito che mangiare molta carne rossa o carne trattata aumenta il rischio di tumore del colon-retto e si stima che circa 1 su 5 di questi Tumori nel Regno Unito sia collegato al consumo di questi alimenti. Tuttavia, le informazioni sono limitate su specifici modelli di alimentazione e il sito di comparsa del tumore ...

Tumori - caso talco : J&J condannata a maxi-risarcimento da 117 milioni di dollari : Sale la ‘stangata‘ per Johnson & Johnson, portata in tribunale negli Usa da Stephen Lanzo, un banchiere del New Jersey convinto di essersi ammalato di tumore dopo 30 anni di uso di talco. Un tribunale del New Jersey ha condannato J&J e i suoi fornitori a pagare altri 80 milioni di dollari a Lanzo, dopo aver già riconosciuto a lui e alla moglie 37 milioni di dollari di risarcimento danni la scorsa settimana. Lanzo aveva fatto ...

Tumori al seno - anche Calenda in campo con 'Race for the cure' : "Mia moglie ha appena finito le cure" : Il ministro dello Sviluppo e Violante Guidotti testimonial all'iniziativa di quest'anno: "La prevenzione fa la differenza e Il ruolo delle famiglie e dei...

Il cinema di Francesca Archibugi contro i Tumori al seno a fianco di 'Race for the cure' : Alla presentazione dello spot per la manifestazione di quest'anno anche il ministro Carlo Calenda: "Mia moglie Violante ne è appena uscita. La prevenzione fa...

Tumori : vaccino contro il cancro all’ovaio raddoppia la sopravvivenza in 2 anni : Uno studio pilota della University of Pennsylvania, pubblicato su “Science Translational Medicine“, ha sviluppato un vaccino personalizzato che stimola e rafforza il sistema immunitario di chi lo riceve: ha quasi raddoppiato il numero di donne sopravvissute al cancro alle ovaie in un arco di due anni. La ricerca ha dimostrato che “riprogrammando” le cellule immunitarie in modo che riconoscano il tumore, si può migliorare ...

Ardizzoni (UniBologna) a convegno Messaggero : «Nuove tecnologie per cure precise contro i Tumori» : Innovazione e tecnologia sono sempre più presenti nella nostra vita e dobbiamo essere in grado di comprenderne il potenziale ed anticipare i cambiamenti per esserene protagonisti....

Lotta contro i Tumori : la Città della Salute e l'Istituto di Candiolo uniscono le forze : Preparare il terreno al futuro Parco della Salute, della Scienza e dell'Innovazione, con il quale tutto il sistema sanitario piemontese sarà chiamato ad interagire. Favorire la collaborazione tra le ...

Tumori : ALL'AQUILA CONVEGNO PER CAPIRE RUOLO GENETICA IN QUELLI FEMMINILI : ... come i test genetici Brca1 e Brca2 hanno rivoluzionato la storia dei TUMORI FEMMINILI', sarà un'occasione per CAPIRE meglio i passi in avanti fatti dalla scienza in campo genetico: i geni Brca1 e ...

Tumori - il racconto della 28enne Stefania : “Non essere soli vale più di un farmaco” : “A 28 anni si progetta il futuro in maniera seria, solitamente si pensa alla carriera, a una famiglia e a una casa, alla bellezza di infiniti viaggi senza una fissa dimora. E’ il tempo delle infinite possibilità, di prospettive lontane, di imprese grandi, di ritmi veloci. A volte però tutto si ferma, rimane sospeso come in una bolla, i ritmi rallentano, i viaggi sono limitati, il lavoro passa in secondo piano, il futuro viene messo ...

Tumori : la perdita di peso involontaria è il secondo fattore di rischio per alcune forme di cancro : La perdita di peso involontaria è il secondo fattore di rischio per alcune forme di cancro, conclude la prima solida analisi di ricerca per esaminare l’associazione. Un team guidato dalle Università di Oxford ed Exeter ha condotto la prima meta-analisi sistematica per esaminare tutte le prove disponibili sull’associazione tra perdita di peso e cancro nell’assistenza primaria. Lo studio, finanziato dal National Institute for Health Research e ...

Tumori : a Palermo un convegno per dar voce ai pazienti affetti da mieloproliferative croniche : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - Una giornata per dare voce alle esigenze dei pazienti affetti da malattie mieloproliferative croniche, Tumori ematologici rari per i quali, nonostante i progressi della ricerca ematologica, non esistono ancora farmaci risolutivi e l’unica opportunità di guarigione è rap

Alfonso Signorini - "Fabrizio Frizzi aveva Tumori inoperabili"/ L'ultima scelta coraggiosa del conduttore : Alfonso Signorini, ospite a Matrix, svela che Fabrizio Frizzi aveva tumori inoperabili e che questa è stata la causa della sua morte. "Si è trovato a un bivio"(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 23:11:00 GMT)

Tumori - da Regione contributi per parrucche post chemioterapia. Barberini : 'Speranza e dignità' : "Si tratta di una precisa scelta politica " ha spiegato Barberini ", effettuata anche a seguito del dibattito in Consiglio regionale, che riconosce lo stato patologico della perdita dei capelli , ...