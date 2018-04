Trump | per ora resta massima pressione su Corea del Nord

Trump e Merkel : massimo impegno contro il nucleare per Corea del Nord e Iran : Numerosi i temi della conferenza stampa congiunta del presidente Usa e della cancelliera tedesca. Che sui dazi propone un accordo

Usa - Merkel alla Casa Bianca : 'La politica di Trump ha aperto nuove possiblità' : E ancora: l a politica di Donald Trump verso la Corea del Nord ha 'aperto nuove possibilità'. Lo ha detto la Merkel. È necessario, ha aggiunto la cancelliera, continuare a vigilare sul regime di ...

Angela Merkel giunta alla Casa Bianca per colloqui con Trump

Trump in campo per ‘Soccer’ : “vergogna se Mondiali 2026 non in America” : Donald Trump in campo per il soccer. Gli Stati Uniti puntano ad organizzare i Mondiali di calcio 2026 con Canada e Messico. E il presidente, ovviamente con un tweet, va all’attacco del Marocco, unico rivale della candidatura americana, e delle nazioni che potrebbero sostenere il progetto del paese africano. Nel cinguettio non viene nominata nessuna nazione e non c’è alcun riferimento alla alla Fifa, la Federcalcio internazionale che ...

Merkel a Washington - solo 150 minuti per lei : Trump poco «ospitale» : Un risultato elettorale disastroso e sei lunghi mesi di paralisi politica l'hanno indebolita sul piano interno, bloccandone anche l'azione internazionale. Mentre la scena europea e globale ha trovato ...

Dopo Macron - Trump incontra Angela Merkel. Ecco come e perché a Washington si discute di Europa : ... un risultato per cui l'Europa si è spesa parecchio e che sarebbe seriamente messo in discussione dalla politica di netta chiusura nei confronti di Teheran alimentata dal capo della Casa Bianca e dai ...

Donald Trump : "Il regalo a Melania per il compleanno? Non ho avuto tempo - sono troppo impegnato" : Gli obblighi presidenziali hanno imposto a Donald Trump di venir meno ai doveri coniugali. Per il giorno del compleanno della moglie Melania, il 26 aprile, il tycoon non è riuscito a comprarle un regalo. Lo ha raccontato lui stesso nel corso di un'intervista concessa a 'Fox and Friends'. "E' un giorno speciale, è il compleanno di Melania. Tanti auguri", ha esordito lui, rivolgendo un pensiero alla first lady. Ma quando i ...

FINANZA E POLITICA/ Da Draghi e Trump un 'aiutino' per l'Italia : Draghi ieri ha fatto capire che il Qe andrà avanti ancora a lungo. A settembre non cadrà alcuna tegola sui Btp: un nuovo salvagente per l'Italia.

Trump nei guai - ministro per i Veterani rinuncia : abuso di droga e alcool/ "Accuse false - è una vergogna" : Trump nei guai, ministro per i Veterani rinuncia: abuso di droga e alcool: Ronny Jackson declina il ministero, il presidente USA afferma che si tratta di "notizie false"(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 01:37:00 GMT)

Melania compie gli anni - Trump : 'Sono troppo occupato - non ho tempo per comprarle un regalo' : Forse un regalo per il compleanno non avrebbe cambiato nulla, ma sostenere davanti a tutto il mondo di essere 'troppo occupato' per pensarci, sembra dunque una gaffe imperdonabile per un marito che ...

Merkel vola da Trump per scongiurare i dazi all'Europa

