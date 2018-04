Trump in campo per ‘Soccer’ | “vergogna se Mondiali 2026 non in America”

calcioweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) Donaldinper il soccer. Gli Stati Uniti puntano ad organizzare idi calciocon Canada e Messico. E il presidente, ovviamente con un tweet, va all’attacco del Marocco, unico rivale della candidatura americana, e delle nazioni che potrebbero sostenere il progetto del paese africano. Nel cinguettio non viene nominata nessuna nazione e non c’è alcun riferimento alla alla Fifa, la Federcalcio internazionale che a giugno dovrebbe scegliere la sede della manifestazione in programma tra 8 anni. Il messaggio, però, è estremamente chiaro. “Gli Stati Uniti hanno creato con Canada e Messico una candidatura forte per la World Cup”, scrive The Donald prima dell’affondo. “Sarebbe una vergogna se paesi che sosteniamo sempre dovessero fare lobby contro la candidatura degli Stati Uniti”, prosegue, temendo un blocco ...