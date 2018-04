Trovata Rebecca | la quindicenne scomparsa 4 giorni fa in provincia di Sondrio

Sondrio : ri Trovata Rebecca - studentessa scomparsa lunedì/ Buglio in Monte - sospiro di sollievo : "Sta bene" : Sondrio : ritrovata Rebecca , studentessa scomparsa lunedì 23 aprile 2018: sospiro di sollievo per la famiglia, con la ragazza che "sta bene", sottolineano i militari(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 10:32:00 GMT)

Buglio in Monte. Rebecca Trovata in buone condizioni di salute : E in buone condizioni di salute Rebecca, la studentessa di Buglio in Monte (Sondrio) scomparsa da casa da lunedì 23 aprile.